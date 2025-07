Luke Littler is nog altijd bezig aan zijn grote opmars in de dartswereld. Oud-topdarter Bobby George maakte ook zo'n opmars mee en waarschuwt de jonge speler daarom. Toch prijst hij Littler ook voor zijn kwaliteiten.

Littler werd dit jaar voor het eerst wereldkampioen darts nadat hij vorig jaar de titel in de finale nog aan zijn rivaal Luke Humphries moest halen. Na zijn finaleplaats in 2024 werd de Engelsman wereldberoemd en kreeg hij te maken met alles wat daarbij hoort. Zo kwam zijn privéleven onder een vergrootglas te liggen en kreeg hij kritiek op zijn gedrag. George geeft hem nu advies, maar vooral ook complimenten.

'De tijd aan zijn zijde'

"Hij kan ver komen, want Littler heeft de tijd echt aan zijn zijde", zo begint George in gesprek met The Sun. "Het probleem in het darten is, dat je heel snel van een held naar niks kan gaan. Je moet je niveau hoog blijven houden op dat bord. Je moet blijven oefenen. Ze zeggen dat hij niet traint, nou hij is een idioot als hij dat niet doet. Je moet die flow erin blijven houden. Dat is het belangrijkste, want als je het niet meer hebt, kun je dat ook niet meer gebruiken."

Toch heeft George vooral complimenten over voor Littler. "Die jongen is overduidelijk een fantastische speler. Hij is ongelofelijk op dubbel 10. Als hij tops mist, dan weet je dat hij die dubbel 10 bijna altijd raakt. Zijn uitgooien is echt ijzersterk. Hij kan ook nog eens goed tellen, want veel van die jonge gasten leren het niet meer om goed te tellen. Dat heeft hij ook nog eens mee."

Geamputeerde teen

George kende zelf ook een succesvolle dartscarrière, maar later kwam hij om andere redenen meer in het nieuws. Zo werd hij ziek en moest hij meerdere tenen laten amputeren. Een van die tenen mocht George houden en die bewaart hij in een pot met wodka in zijn woonkamer.