Noa-Lynn van Leuven heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op de beslissing om transgender vrouwen uit te sluiten van vrouwentoernooien in het darten. De Nederlandse dartster spreekt openhartig over de impact van de maatregel en zegt dat de situatie oude trauma's uit haar jeugd heeft opgerakeld.

De 29-jarige Van Leuven mag door nieuwe regels van de Darts Regulation Authority (DRA) niet langer meedoen aan de Women's Series. De organisatie besloot transgender vrouwen uit te sluiten van vrouwentoernooien, nadat ze een externe partij een rapport hadden laten opstellen. Daarin staat dat verschillende kleine biologische verschillen samen kunnen leiden tot een mannelijk voordeel in de dartsport.

Voor Van Leuven kwam het nieuws als een enorme schok. Ze kreeg volgens eigen zeggen slechts één dag voordat het besluit openbaar werd gemaakt een e-mail met de boodschap. "Het heeft alles veranderd", vertelt ze aan Press Association.

Oude pijn komt weer boven

De darter geeft toe dat de beslissing haar diep heeft geraakt. Volgens haar riep het gevoelens op die ze al sinds haar jeugd kent. "Het roept herinneringen op aan mijn jeugd, aan mensen die me niet accepteerden om wie of wat ik ben", zegt Van Leuven. "Het gebeurde op de middelbare school, op de kleuterschool… het kwam steeds weer terug."

De afgelopen weken noemt ze zwaar. Toch probeert ze zich niet te laten breken door de situatie. "Het voelt alsof elk jaar wel iets gebeurt. En elke keer als ik uit dat diepe gat klim waar ik in ben geduwd, kom ik weer terug."

Twijfels over 'voordeel'

Van Leuven begrijpt de argumentatie van de bond niet. Volgens haar is darten geen sport waarbij gender een doorslaggevende rol speelt. "Ik geloof simpelweg niet dat darten een gender-beïnvloede sport is", begint ze haar tegenargumentatie. "Als je zegt dat mannen voordeel hebben omdat ze langer zijn of langere armen hebben, kijk dan eens naar de grootste kampioenen." Ze noemt daarbij onder anderen dartslegende Phil Taylor en tienersensatie Luke Littler. "Geen van beiden is langer dan 1.80 meter. Dus ik snap het gewoon niet."

Blijven vechten voor haar plek

Ondanks de teleurstelling is stoppen geen optie voor Van Leuven. Ze wil zich blijven focussen op haar ontwikkeling en hoopt uiteindelijk een PDC Tour Card te bemachtigen. "Ik wil gewoon weer proberen van het spel te genieten", aldus de Nederlandse die tweemaal meedeed aan het WK darts. "Ik wil mezelf dit jaar verbeteren en hopelijk volgend jaar een Tour Card halen." Toch blijft het gemis groot. "Al mijn doelen voor dit jaar zijn weg. Dat doet pijn."

