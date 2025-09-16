Opvallend nieuws uit de dartswereld. De 24-jarige Rusty-Jake Rodriguez is per direct geschorst nadat hij positief getest is op dopinggebruik. De Oostenrijker nam tweemaal deel aan het WK en moet nu vrezen voor een fikse straf.

Rodriguez werd op zaterdag 25 augustus betrapt tijdens een dopingcontrole. De voorzitter van de Darts Regulation Authority (DRA) heeft Rodriguez geschorst tot het onderzoek is afgerond.

Twee deelnames aan WK

Bij fanatieke dartsvolgers is de Oostenrijker een bekende naam. Hij nam tweemaal deel aan WK. In 2022 was hij voor het eerst van de partij, ook het afgelopen WK was hij aanwezig in Ally Pally. Dit jaar nam Rodriguez samen met Mensr Suljovic uit op de World Cup of Darts voor Oostenrijk.

Eén zege in drie maanden

Op de dag dat hij positief werd getest, nam hij deel aan Players Champinship 24. Tegen Steve Lennon ging zijn wedstrijd verloren. Een dag later ging hij ook ten onder tegen Alan Soutar. Door de recente gebeurtennissen kan dat voorlopig wel eens zijn laatste dartspartij zijn. Overigens ging het de laatste maanden niet bepaald van een leien dakje. De laatste drie maanden won Rodriguez maar een partij: op 17 juni zegevierde hij tegen Dave Chisnall.

De 24-jarige wordt geschouwd als een van de meest veelbelovende talenten in het wereldwijde dartscircuit. Hij groeide dan ook op in een ware dartfamilie. Zijn broers Roxy James, Rowby John en Ridgy Jorg zijn ook talentvolle darters.