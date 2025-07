De geschorste Adam Smith-Neale keert terug op het dartscircuit. Smith-Neale heeft een straf van acht maanden uitgezeten nadat hij zijn tegenstander tijdens een amateurwedstrijd een klap in het gezicht verkocht. De Engelsman reageert voor het eerst.

De 31-jarige Smith-Neale maakt morgen zijn rentree op de MODUS Super Series. Hij kreeg acht maanden geleden straf van de Darts Regulation Authority (DRA). Op beelden was te zien hoe Smith-Neale na een nederlaag zijn tegenstander sloeg in zijn gezicht.

"Er was wat spanning, en hij uitte bedreigingen naar mij toe", vertelt hij in een interview met Darts World. "Toen raakte mijn moeder erbij betrokken, en hij ging ook tegen haar tekeer en uitte opnieuw bedreigingen. We hebben toen samen besloten dat we het na de wedstrijd zouden uitpraten."

Uitpraten met vuisten

Het uitpraten bleek niet met de mond, maar met de vuisten van Smith-Neale te gaan. De beelden van de al niet zo populaire darter gingen viraal. Volgens de Brit viel de klap wel mee. "Dus toen hij zich omdraaide, gaf ik hem een soort harde klap, die op de video waarschijnlijk als een stoot eruitziet."

Smith-Neale ontving een schorsing en kon kwalificatie voor het WK darts vergeten. In 2023 en 2024 strandde hij in de eerste ronde van de UK Open. Of hij spijt had van zijn actie? "Als iemand mijn familie bedreigt, zou ik exact hetzelfde weer doen."

Vaderschap

De darter moest de pijlen naast zich neerleggen en een andere hobby vinden. "Ik ben net voor het eerst vader geworden. Hij heet Freddie en is in januari geboren, dus ik breng veel tijd door met leren wat het vaderschap inhoudt. In januari wil ik naar Q-School gaan, en ik zou heel graag terugkeren op de tour. Dat is het plan."

Smith-Neale speelt donderdag rond 14:00 uur zijn eerste wedstrijd. Hij speelt in een poule met onder anderen Nederlander Ricardo Ham.