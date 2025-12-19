De Engelse darter Dom Taylor is gediskwalificeerd bij het WK darts 2025. 'The Tower' heeft gesnoept van een verboden middel, zo ontdekte dartsbond PDC. Hij zou in de tweede ronde uitkomen tegen Jonny Clayton. De Welshman gaat nu direct door naar de derde ronde.

Taylor testte positief op 14 december, de dag dat hij in de eerste ronde van het WK van de Zweed Oskar Lukasiak won (3-0). De 27-jarige Taylor mocht vorig jaar niet aan het WK deelnemen omdat hij positief testte op drugs tijdens een toernooi van het Players Championship.

De PDC meldt nu niet welk verboden middel Taylor gebruikt zou hebben. "We doen geen verdere mededelingen in deze zaak", stelt de bond.

Dopingschandaal bij WK darts

Buitenlandse media duiken uiteraard op dit opzienbarende verhaal. "Dopingschandaal bij het WK darts!", zo kopt het Duitse Bild. "Weer Taylor!", zo staat er.

"In november 2024 testte hij positief op doping. De PDC schorste hem daarna voor het WK 2025. Het is een geheim welke stof er werd gevonden in het lichaam van de profdarter. Maar onder spelers wordt verondersteld dat hij cocaïne heeft gebruikt."

Teleurstelling

De krant haalt een interview met Taylor aan. Na zijn zege in de eerste ronde zei de Engelsman over de schorsing: "Dat was de grootste teleurstelling in mijn leven." Hij was blij dat het publiek in Ally Pally hem hartelijk verwelkomde en liedjes over hem zong.

De Engelse krant The Sun blikt ook terug op zijn vorige akkefietje met de PDC. "Bij een hoorzitting in december 2024 heeft Taylor toegegeven dat hij de regels omtrent verboden middelen heeft verbroken." Hij kon aantonen dat hij het middel buiten competitie had ingenomen, dus niet tijdens of rondom een toernooi. Daardoor werd een mogelijke schorsing van twee jaar terugebracht tot drie maanden. Ook meende de bond dat het middel dat Taylor had genomen niet prestatiebevorderend is.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.