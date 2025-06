Debutant Gian van Veen schrikt van shirtjes op World Cup of Darts: 'Ik hoop dat er een wasserette is...'

Voor Gian van Veen is alles nieuw op de World Cup of Darts. Het jonge talent (23) gaat met Danny Noppert Nederland vertegenwoordigen op het landentoernooi voor koppels. Maar het oranje shirtje krijgt hij pas vlak voor de start en hij maakt zich al zorgen om hoe die staat.

Darters hebben vaak zelf de controle over hoe veel shirts ze hebben, meenemen en hoe die zitten. Maar bij de World Cup is de PDC daar leidend in. "Spelen wij eigenlijk ook in oranje shirts? Ik heb 'm nog niet gehad", begon Van Veen over zijn aanstaande debuut in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Ik heb net een mailtje gehad dat ik ze woensdag op kan halen in het hotel in Frankfurt."

'Bij Littler zat-ie strak'

Ex-profdarter Vincent van der Voort waarschuwt Van Veen vast gekscherend. "Toen ik speelde en dat shirtje kreeg, was de lengte tot net over m'n knie... Toen moest ik 'm 's nachts nog vermaken", lacht hij. Van der Voort hoopt dat de pasvorm voor Van Veen beter zit. Maar zelf zag de debutant al een andere speler met een shirtje rondlopen. "Ik heb alleen Luke Littler in zijn shirtje gezien. Die zat redelijk strak. Dus ik hoop dat het bij ons iets beter past", zegt Van Veen.

'Twee maar?!'

Hij schrikt er ook van als hij hoort dat hij voor een heel weekend waarschijnlijk 'maar' twee shirts kan verwachten van de PDC. "Twee maar?!", roept hij uit van verbazing. "Lekker dan... Ik hoop dan maar dat er een wasserette in de buurt zit daar..." Op de opmerking van presentator en verslaggever Damian Vlottes dat hij anders wel uit de buurt van Van Veen blijft, reageert Van Veen sportief lachend: "Dat snap ik dan wel ja."

Beluister de podcast

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door is Gian van Veen te gast bij ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes. Hij gaat door de afmelding van Michael van Gerwen zijn debuut maken op de World Cup of Darts. Luister wat hij daar over te zeggen heeft in de nieuwe aflevering hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.