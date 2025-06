World Cup of Darts | Nederland kent tegenstanders in eerste groepsfase ooit

De World Cup of Darts begint donderdag en Nederland trekt met een nieuw koppel ten strijde. Danny Noppert en Gian van Veen dragen het oranje bij afwezigheid van Michael van Gerwen. Donderdag komen ze direct in actie, tijdens een van de twee riskante poulewedstrijden.

De World Cup of Darts is van 12 tot en met 15 juni in het Duitse Frankfurt. Door de deelname van topdarter Michael van Gerwen de afgelopen jaren, was Nederland altijd verzekerd van het overslaan van de poule. Maar door de afmelding van de nummer drie van de wereld zijn Noppert en Van Veen gedoemd om in de eerste ronde te beginnen.

Dit zijn alle (nieuwe) landen op de World Cup of Darts, het WK voor landenteams De World Cup of Darts zal internationaler zijn dan ooit. Veertig duo's nemen het tegen elkaar op bij het WK darts voor landenteams, dat van 12 tot en met 15 juni gehouden wordt in Frankfurt. Sportnieuws.nl zette het volledige deelnemersveld onder elkaar.

Groep A, met Italië en Hongarije

Nederland is ingedeeld in Groep A, met Italië en Hongarije. De wedstrijd tegen het Italiaanse koppel Michele Turetta en Massimo Dalla Rosa is de eerste partij van de groep. Daarna neemt de verliezer het op tegen Hongarije, dat vertegenwoordigd wordt door György Jehirszki en Gergely Lakatos. De winnaar van Nederland - Italië sluit de groepsfase af tegen de Hongaren.

Toekomst van Michael van Gerwen voorspeld in World Cup of Darts: 'Hij moet in de spiegel kijken' Michael van Gerwen is er niet bij als de World Cup of Darts donderdag van start gaat. De Nederlandse topdarter heeft een haat-liefdeverhouding met het toernooi. Met Raymond van Barneveld was hij jarenlang onverslaanbaar, maar de laatste edities sloeg hij steeds vaker over. Gaat hij het WK voor landenteams ooit weer omarmen?

België en Duitsland

Onze buurlanden België en Duitsland, die allebei outsiders zijn voor de titel in Frankfurt, moeten ook in de groepsfase beginnen. Mike De Decker en Dimitri van den Bergh moeten namens de Belgen af zien te rekenen met Letland (Madars Razma en Valters Melderis) en de Filipijnen (Lourence Ilagan en Paolo Nebrida). Duitsland (Martin Schindler en Ricardo Pietreczko) is ingedeeld in Groep C bij Singapore (Paul Lim en Phuay Wei Tan) en Portugal (Jose De Sousa en Bruno Nascimento.

Verbazing over 'opvallende' rentree van Belgische topdarter (30): 'Dat is best wel link natuurlijk' De naam van Dimitri Van den Bergh prijkte vorige week ineens op de deelnemerslijst van de World Cup of Darts. De Belgische topdarter zit middenin een zelf opgelegde pauze en maakt de opvallende keuze om tijdens het koppeltoernooi weer terug te keren. Dat zorgt voor verbaasde reacties bij Vincent van der Voort en Damian Vlottes.

Engeland torenhoge favoriet

Vier landen zijn vrij in de groepsfase en kennen hun tegenstander dus nog niet. Engeland is met Luke Humphries (nummer 1 van de wereld) en Luke Littler (wereldkampioen) de torenhoge favoriet. De titelverdediger stroomt samen met Wales, Schotland en Noord-Ierland pas in de knock-outfase in.

Luke Humphries verzint plannetje voor World Cup of Darts in vijandig gebied: 'Als hij zich daar prettig bij voelt' De twee Lukes zijn topfavoriet voor de World Cup of Darts, die aanstaande donderdag begint. Nummer één van de wereld Humphries vormt een koppel met wereldkampioen Littler. Dat gebeurt op vijandig gebied in Duitsland, waar laatstgenoemde niet geliefd is. Humphries heeft echter een plan om al het gefluit in de kiem te smoren.

Loting World Cup of Darts

Groep A

Nederland

Italië

Hongarije



Groep B

België

Letland

Filipijnen



Groep C

Duitsland

Portugal

Singapore



Groep D

Ierland

Gibraltar

China



Groep E

Polen

Zuid-Afrika

Noorwegen



Groep F

Canada

Maleisië

Denemarken



Groep G

Zweden

Litouwen

Frankrijk



Groep H

Oostenrijk

Spanje

Australië



Groep I

Verenigde Staten

Hong Kong

Bahrein



Groep J

Tsjechië

Taiwan

India



Groep K

Kroatië

Japan

Zwitserland



Groep L

Finland

Nieuw-Zeeland

Argentinië

Format

Het koppeltoernooi wordt in de groepsfase bepaald door een wedstrijd te spelen tot de vier gewonnen legs. Alle twaalf groepswinnaars én de vier toplanden worden daarna in een random loting aan elkaar gekoppeld. Vanaf de knock-outfase moeten de koppels zeven legs winnen om door te gaan. In de finale gaat het tot de tien gewonnen legs.

Prijzengeld World Cup of Darts

Nummer drie in de groep: 4000 pond

Nummer twee in de groep: 5000 pond

Achtste finales halen (en verliezen): 9000 pond

Kwartfinales halen (en verliezen): 20.000 pond

Halve finales halen (en verliezen): 30.000 pond

Verliezend finalist: 50.000 pond

Winnaar: 80.000 pond

Beluister de podcast Darts Draait Door