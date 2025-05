Engelse topdarter twijfelt aan nieuwe scheidsrechter: 'Dan zou ik niet kunnen spelen'

De Engelse topdarter Nathan Aspinall heeft zich opmerkelijk uitgelaten over een nieuwe scheidsrechter in zijn sport. Het karakteristieke gezang van de Duitse caller Franz Engerer als een speler een 180'er gooit, valt op bij dartsfans. Maar niet iedereen blijkt fan te zijn van het opera-achtige omroepen.

De scheidsrechter is dit jaar nieuw op de Euro Tour-toernooien die in Duitsland gehouden worden. In korte tijd verwierf hij een cultstatus door zijn speciale manier om de 180-score uit te roepen. Aspinall spreekt in een interview met talkSPORT kritisch over het nieuwe fenomeen.

'Weet niet of ik zo kan spelen'

"Ik zat in de trein en keek naar een wedstrijd", vertelt hij voor de camera. "Hij riep de scores en ik dacht echt: ik weet eerlijk gezegd niet of ik zou kunnen spelen terwijl hij aan het roepen is." De 24-jarige Engerer kan van anderen juist op complimenten rekenen.

Het callen van een 180'er blijkt gevoelig te liggen bij de nummer acht van de wereld. "Ik heb niks tegen de man, laat dat voorop staan. Maar ik hou gewoon niet van zijn call. Ik hoop dat hij mijn wedstrijden niet leidt, maar ontsla hem alsjeblieft niet. Het is gewoon niet mijn smaak."

Positieve reacties

Eerder reageerde de scheidsrechter op de reacties die hij kreeg op zijn uitbundige 180-call. "Er zullen altijd mensen zijn die het niet leuk vinden, dat hoort erbij, zeker als je iets unieks doet. Maar het is juist gaaf om te zien hoeveel positieve reacties ik krijg", vertelde hij aan Dartsnews.de.

European Darts Grand Prix

De European Darts Grand Prix was het zesde toernooi van de Euro Tour. Gary Anderson kwam uit verrassende winnaar uit de bus. De Schot won in de finale met 8-0 van Andrew Gilding. Dirk van Duijvenbode was de beste Nederlander en liet zijn oude niveau weer zien. Hij won onder meer van Michael van Gerwen.

Het bleek sowieso een goed toernooi voor de Nederlanders. Danny Noppert, Niels Zonneveld en Raymond van Barneveld reikten ook tot de finaledag. Van Barneveld gooide zelfs Premier League-speler Gerwyn Price naar huis.