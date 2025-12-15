Dirk van Duijvenbode won maandagavond 'onnodig' moeilijk van Andy Baetens op het WK darts. Na afloop gaf hij uitleg over zijn partij en legde 'Aubergenius' uit hoe hij gedurende de wedstrijd vertrouwen bleef houden.

"Het voelde onnodig dat het van zo diep moest komen", opent Van Duijvenbode bij Viaplay. "Set 2 krijg je die wesp om je heen, word je afgeleid, slechte leg, 1-0 achter." Daarnaast vond de Nederlander ook dat zijn tegenstander het uitstekend deed: "Hij stond ook wel goed te finishen, trouwens. Alles wat hij kreeg, tikte hij uit."

Van Duijvenbode kwam op een gegeven moment op 2-1 in sets achter. "Maar ik maakte me geen zorgen, want het voelde goed. Het voelde fantastisch." Ook al was het niveau op papier minder dan hij het ervaarde. Desondanks zorgde zijn goede gevoel ervoor dat hij vertrouwen hield. "Omdat ik zoiets had van: het loopt. Je hebt wel stress, want op een gegeven moment heb je wel van: je moet het nu gaan doen."

'Eigenlijk moet je er niet voor gaan'

Dat deed hij. "Ik hield vertrouwen. Het voelde lekker wat ik deed." Hij kwam terug tot 2-2 en gooide drie 100+-finishes achter elkaar, waarvan één keer de Big Fish (170). "Zo'n 170, eigenlijk moet je er niet voor gaan, dat weet ik ook. Maar ik had zoiets van: lekker als je hem gooit, dan krijg je een boost van vertrouwen. Maar je krijgt ook een hartslagverhoging en een adrenalineboost, dus het is ook niet altijd goed."

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het iconische toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Michael van Gerwen is één van de vijftien Nederlanders die meedoet aan het WK. Alle 128 deelnemers krijgen een flinke steun in de rug van de PDC door het torenhoge prijzengeld dat wordt uitgekeerd. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.