Vijf Nederlanders hopen vanaf zaterdag de Grand Slam of Darts te winnen. Michael van Gerwen, Danny Noppert, Gian van Veen, Wessel Nijman en Jurjen van der Velde doen vanaf de groepsfase mee om de titel én de prijzenpot van bijna 750.000 euro. Er is zelfs een bonus beschikbaar. Check hier het prijzengeld en het programma.

De loting koppelde Van Veen en Nijman net als vorig jaar aan elkaar in dezelfde groep. De Grand Slam in Wolverhampton kent als enige toernooi eerst een groepsfase met vier spelers per groep. Alleen de beste twee gaan na de onderlinge duels door. Zo zit Van Gerwen bij tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson én bij topvrouw Beau Greaves ingedeeld. Noppert is zijn groep al makkelijk door na twee gespeelde duels. Voor Van Gerwen, Van der Velde en Nijman wacht een spannende laatste groepswedstrijd.

Bijzonder programma

Alleen de eerste speelronde was meteen helemaal ingevuld. Want om de groepsfase zo spannend mogelijk te houden, zet de PDC in de tweede en derde speelronde de spelers zo tegen elkaar, dat het tot het einde spannend is. Check hieronder de laatste groepswedstrijden. De duels gemarkeerd met een ster worden rechtstreekse duels om de volgende ronde.

Maandag 10 november, vanaf 20.00 uur:



James Wade - Ricky Evans

Chris Dobey - Martin Lukeman

Stephen Bunting - Luke Woodhouse

Martin Schindler - Alexis Toylo*

Damon Heta - Jurjen van der Velde*

Gerwyn Price - Stefan Bellmont*

Michael Smith - Alex Spellman

Luke Humphries - Nathan Aspinall



Dinsdag 11 november, vanaf 20.00 uur:



Jonny Clayton - Danny Noppert

Niko Springer - Beau Greaves

Luke Littler - Daryl Gurney

Lukas Wenig - Cam Crabtree*

Connor Scutt - Karel Sedlacek*

Michael van Gerwen - Gary Anderson*

Wessel Nijman - Lisa Ashton

Gian van Veen - Josh Rock

Uitslagen Grand Slam of Darts

Zondag 9 november



Martin Lukeman* - Jurjen van der Velde 4-5

Jonny Clayton* - Lukas Wenig 3-5

Josh Rock - Lisa Ashton 5-0

James Wade* - Gerwyn Price 0-5

Ricky Evans - Stefan Bellmont 5-4

Danny Noppert - Cam Crabtree 5-4

Gian van Veen - Wessel Nijman 5-3

Chris Dobey - Damon Heta 5-1



Nathan Aspinall - Alex Spellman 5-2

Daryl Gurney - Karel Sedlacek 3-5

Stephen Bunting - Martin Schindler 4-5

Gary Anderson - Beau Greaves 5-4

Luke Littler - Connor Scutt 5-3

Luke Humphries - Michael Smith 5-3

Michael van Gerwen - Niko Springer 4-5

Luke Woodhouse - Alexis Toylo 5-2



Zaterdag 8 november



Danny Noppert - Lukas Wenig 5-4

Damon Heta - Martin Lukeman 5-1

Chris Dobey - Jurjen van der Velde 5-1

Gerwyn Price - Ricky Evans 4-5

James Wade - Stefan Bellmont 4-5

Jonny Clayton - Cam Crabtree 1-5

Josh Rock - Wessel Nijman 4-5

Gian van Veen - Lisa Ashton 5-4



Daryl Gurney - Connor Scutt 4-5

Martin Schindler - Luke Woodhouse 2-5

Nathan Aspinall - Michael Smith 3-5

Gary Anderson - Niko Springer 3-5

Luke Humphries - Alex Spellman 5-0

Luke Littler - Karel Sedlacek 5-1

Michael van Gerwen - Beau Greaves 5-4

Stephen Bunting - Alexis Toylo 4-5

Standen groepen Grand Slam of Darts

*Darters met een sterretje zijn al zeker van de volgende ronde. De uiteindelijke groepswinnaar krijgt 3500 pond bonus en mag in de knock-outfase tegen een nummer 2. Schuingedrukte darters zijn al uitgeschakeld.

Groep A

Luke Humphries 2-4 (+7)

Nathan Aspinall 2-2 (+1)

Michael Smith 2-2 (0)

Alex Spellman (2-0 (-8)



Groep B

Chris Dobey* 2-4 (+8)

Damon Heta 2-2 (0)

Jurjen van der Velde 2-2 (-3)

Martin Lukeman 2-0 (-5)



Groep C

Luke Woodhouse* 2-4 (+6)

Martin Schindler 2-2 (-2)

Alexis Toylo 2-2 (-2)

Stephen Bunting 2-0 (-2)



Groep D

Ricky Evans* 2-4 (+2)

Gerwyn Price 2-2 (+4)

Stefan Bellmont 2-2 (0)

James Wade 2-0 (-6)



Groep E

Luke Littler* 2-4 (+6)

Connor Scutt 2-2 (-1)

Karel Sedlacek 2-2 (-2)

Daryl Gurney 2-0 (-3)



Groep F

Gian van Veen 2-4 (+3)

Josh Rock 2-2 (+4)

Wessel Nijman 2-2 (-1)

Lisa Ashton 2-0 (-6)



Groep G

Niko Springer* 2-4 (+3)

Michael van Gerwen 2-2 (0)

Gary Anderson 2-2 (-1)

Beau Greaves 2-0 (-2)



Groep H

Danny Noppert* 2-4 (+2)

Cam Crabtree 2-2 (+3)

Lukas Wenig 2-2 (+1)

Jonny Clayton 2-0 (-6)

Prijzengeld Grand Slam of Darts

Winnaar: 150.000 pond (ruim 170.000 euro)



Verliezend finalist: 70.000 pond (bijna 80.000 euro)



Halvefinalisten: 50.000 pond (zo'n 57.000 euro)



Kwartfinalisten: 25,000 pond (zo'n 28.000 euro)



Tweede ronde halen: 12,250 pond (bijna 15.000 euro)



Nummer drie in de groep: 8000 pond (ruim 9000 euro)



Laatste in de groep: 5000 pond (ruim 5700 euro)



Bonus voor groepswinnaars: 3500 pond (zo'n 4000 euro)

Totale prijzenpot: 650.000 pond (bijna 750.000 euro)

