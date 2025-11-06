Vijf Nederlanders hopen komende week de Grand Slam of Darts te winnen. Michael van Gerwen, Danny Noppert, Gian van Veen, Wessel Nijman en Jurjen van der Velde doen vanaf de groepsfase mee om de titel én de prijzenpot van bijna 750.000 euro. Er is zelfs een bonus beschikbaar. Check hier het prijzengeld en het programma.

De loting koppelde Van Veen en Nijman net als vorig jaar aan elkaar in dezelfde groep. De Grand Slam in Wolverhampton kent als enige toernooi eerst een groepsfase met vier spelers per groep. Alleen de beste twee gaan na de onderlinge duels door. Zo zit Van Gerwen bij tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson én bij topvrouw Beau Greaves ingedeeld. Voor Noppert en Van der Velde was de loting er een met perspectief.

Bijzonder programma

Alleen de eerste speelronde is al helemaal ingevuld. Want om de groepsfase zo spannend mogelijk te houden, zet de PDC in de tweede speelronde de winnaars tegen elkaar en de verliezers idem. Zo is er in de meeste potjes van de derde speelronde nog veel om voor te strijden. Check hieronder het programma van de eerste speelronde.

Zaterdag 8 november, vanaf 14.00 uur:



Danny Noppert - Lukas Wenig (H)

Damon Heta - Martin Lukeman (B)

Chris Dobey - Jurjen van der Velde (B)

Gerwyn Price - Ricky Evans (D)

James Wade - Stefan Bellmont (D)

Jonny Clayton - Cam Crabtree (H)

Josh Rock - Wessel Nijman (F)

Gian van Veen - Lisa Ashton (F)



Zaterdag 8 november, vanaf 20.00 uur:



Daryl Gurney - Connor Scutt (E)

Martin Schindler - Luke Woodhouse (C)

Nathan Aspinall - Michael Smith (A)

Gary Anderson - Niko Springer (G)

Luke Humphries - Alex Spellman (A)

Luke Littler - Karel Sedlacek (E)

Michael van Gerwen - Beau Greaves (G)

Stephen Bunting - Alexis Toylo (C)



Op zondagmiddag en -avond spelen de winnaars van de twee groepspartijen tegen elkaar en de twee verliezers. Op maandag en dinsdag zijn dan de laatste groepswedstrijden en gaat de top-twee per groep door naar de knock-outfase.

Prijzengeld Grand Slam of Darts

Winnaar: 150.000 pond (ruim 170.000 euro)



Verliezend finalist: 70.000 pond (bijna 80.000 euro)



Halvefinalisten: 50.000 pond (zo'n 57.000 euro)



Kwartfinalisten: 25,000 pond (zo'n 28.000 euro)



Tweede ronde halen: 12,250 pond (bijna 15.000 euro)



Nummer drie in de groep: 8000 pond (ruim 9000 euro)



Laatste in de groep: 5000 pond (ruim 5700 euro)



Bonus voor groepswinnaars: 3500 pond (zo'n 4000 euro)

Totale prijzenpot: 650.000 pond (bijna 750.000 euro)

