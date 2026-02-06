Topdarter Michael van Gerwen weet weer hoe succes smaakt. Donderdag won hij de eerste speelavond van de Premier League Darts. In een Nederlands onderonsje rekende hij af met Gian van Veen. Na afloop deed hij echter iets wat niet mag.

Van Gerwen is recordwinnaar van de Premier League. Hij won de toonaangevende serie al zeven keer. Vorig jaar liep het helemaal niet en won hij geen enkele ronde. In Newcastle was hij scherp in de dubbels. Hij won eerst van Stephen Bunting (6-2) en daarna in de halve finale van Luke Humphries (6-2).

'Het werd verdomme tijd'

Na de zege in Newcastle werd Van Gerwen door Sky Sports geïnterviewd. In gesprek met presentatrice Emma Paton en ex-topdarter Wayne Mardle was Mighty Mike in een opgeruimde bui. Uiteraard was hij blij en opgelucht met de belangrijke zege, want dat gaf hem moed en vertrouwen na een periode waarin het minder ging met de Brabantse drievoudig wereldkampioen.

"Het is verdomme wel tijd dat ik weer eens iets win", zei hij, waarbij Van Gerwen in het Engels een woord gebruikte dat begint met de letter F.

Schuttingtaal

Op de Britse televisie zijn de regels omtrent taalgebruik vrij streng. Schuttingtaal is zeer ongewenst. De zender bood daarom excuses aan voor het ruwe taalgebruik dat te horen viel door de kijkers. De nieuwssite GBNews schrijft dat Van Gerwen misschien een onderzoek en daaropvolgende straf aan zijn broek krijgt door de Darts Regulation Authority. Die organisatie is belast met het onderzoeken en eventueel bestraffen van wangedrag in de dartswereld.

"Michael van Gerwen staat mogelijk een straf te wachten door de DRA", schrijft de site. "Hij gebruikte een scheldwoord tijdens een live-uitzending van Sky Sports."

Medicijn

"Wedstrijden winnen is het beste medicijn om beter te presteren", zei Van Gerwen verder. HIj had onlangs een 'rotperiode' beleefd in zijn privèleven, zonder dat hij wilde uitleggen wat er loos was.

"Het is fijn dat ik sterk heb gereageerd daarop. Bij de Masters had ik thuis wat issues rondom mijn kinderen. Daar moest ik mee dealen. Ik ben een vader, dusd at ik hier bij de Premier League aftrap met een zege betekent veel voor me."