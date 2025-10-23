Voor Peter Wright is het EK darts net als alle andere grote toernooien dit jaar op een drama uitgelopen. De tweevoudig winnaar ging in de eerste ronde onderuit tegen Ross Smith en dat komt hem heel duur te staan.

Wright was jarenlang één van de beste darters ter wereld en werd in 2020 en 2022 zelfs wereldkampioen bij de PDC. Sinds die laatste titel is het echter heel hard bergafwaarts gegaan met de Schot. Hij haalt zelden meer de eindfase van grote toernooien, maar stond desondanks lange tijd wel gewoon bij de beste twintig spelers op de wereldranglijst. Dat is na het EK van dit jaar echter voorbij.

De Schot kende in al die moeizame jaren namelijk in 2023 nog een opleving op het EK. Hij won vanuit het niets de titel en pakte daarmee 120.000 Britse pond (ongeveer 137.500 euro) voor de wereldranglijst. Dat moest hij deze keer in Dortmund zien te verdedigen, maar bij zijn prestatie van twee jaar geleden kwam de huidige nummer achttien van de wereld totaal niet in de buurt.

Vrije val Wright na EK

Wright speelde in de eerste ronde tegen Smith, die het toernooi in 2022 al eens had gewonnen. De twee ontliepen elkaar qua gemiddeldes weinig, maar in de score was het verschil groot. Smith maakte met een 128-finish een einde aan het toernooi van Wright: 6-2. De tweevoudig wereldkampioen verloor daarmee voor het vijfde tv-toernooi op rij in zijn eerste partij.

De Schot houdt daarmee dit jaar slechts 7.500 pond over aan het toernooi en dat betekent dat hij op de ranking maar liefst 112.500 pond kwijt gaat raken. Wright zakt daardoor sowieso naar plek 30 en kan nog verder gaan dalen. Dat terwijl Wright in oktober 2022 nog de nummer één was.

Licht aan einde van de tunnel

De 55-jarige Wright heeft het geluk dat hij de rest van het jaar heel weinig prijzengeld verdedigt en kan zelfs nog wat gaan stijgen. Zo deed hij twee jaar geleden niet mee aan de Players Championship Finals en daar is hij virtueel nu wel voor geplaatst. Wright zal op de laatste twee vloertoernooien nog wel aan de bak moeten, want hij staat op plek 56 en alleen de beste 64 doen mee aan de Finals.