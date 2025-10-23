Gian van Veen is het EK darts met een sterk optreden begonnen. De Nederlandse darter nam het in Dortmund in de eerste ronde op tegen Damon Heta en was duidelijk te sterk voor de Australiër: 6-3.

Van Veen had de afgelopen tijd met Luke Humphries en Luke Littler als tegenstanders in de eerste ronde op de World Matchplay en de World Grand Prix weinig geluk bij de loting voor de grote toernooien. Op het EK trof hij het met Heta iets beter en daar maakte hij gretig gebruik van.

Sterke Van Veen naar tweede ronde

De Nederlander gooide in de eerste leg een 101-finish en daarmee gaf hij direct een signaal af. Hij brak Heta direct en deed dat even later opnieuw met een 103-finish. De Australiër gooide bij een 5-1 achterstand nog wel 127 uit, maar uit de cynische reactie bleek dat hij de hoop op de zege al lang had opgegeven. Van Veen maakte het nog een heel klein beetje spannend door vier matchdarts te missen, maar nummer vijf was wel raak: 6-3.

Van Veen speelde een sterke partij, maar dat had hij zelf op het podium niet in de gaten. "Ik voelde me niet heel geweldig, het voelde onwenning. Waarom weet ik niet. Het is een major en voelt wat anders dan een Euro Tour. Hier is het licht op het bord iets anders, dat was even wennen. Maar hij was niet geweldig, waardoor ik er lekker in kon komen. Toen voelde het ook wel comfortabel", reageerde hij na afloop voor de camera van Sportnieuws.nl

Van Veen neemt het in de achtste finales op tegen Ryan Searle. De Engelsman stuntte met 6-3 tegen Jonny Clayton.

Record op vorige tv-toernooi

Van Veen is al een tijdje in goede doen en dat liet hij met name zien op de World Grand Prix. De Nederlander gooide daar het stokoude recordgemiddelde uit de boeken in de eerste ronde, maar had de enorme pech dat hij tegenover Littler stond en die gooide Van Veen ondanks zijn geweldige spel uit het toernooi.

The Giant verloor vorig jaar in de eerste ronde van uiteindelijke winnaar Ritchie Edhouse, maar beleefde twee jaar geleden op het EK zijn doorbraak voor het grote publiek. Hij haalde toen bij zijn debuut direct de halve finales door onder anderen van Michael van Gerwen te verslaan.