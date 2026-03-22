Niels Zonneveld is er niet in geslaagd de finale van de Belgian Darts Open te halen. De Nederlander kreeg genoeg kansen om in de halve finale Jonny Clayton te verslaan, maar de Welshman trok met 7-6 net aan het langste eind. Ook Michael van Gerwen kon niet doorstoten naar de finale.

Zonneveld strandde in het Belgische Wieze in de halve finale. Clayton leek de wedstrijd al snel onder controle te hebben, maar Zonneveld pakte daarna een break terug. Vervolgens hielden beide spelers hun eigen legs, waardoor een beslissende laatste leg nodig was. Daarin misten allebei veel dubbels, waarna Clayton het duel uiteindelijk alsnog won via dubbel 16.

Verrassing

Ondanks zijn uitschakeling mag Zonneveld terugkijken op een mooi toernooi. In de achtste finale zorgde hij voor een daverende verrassing door wereldkampioen Luke Littler uit te schakelen met een 6-5 overwinning. Het duel tussen Zonneveld en Littler was van hoog niveau en bleef tot het einde spannend. Bij een stand van 5-5 stond Zonneveld nog op 147. Die finish gooide hij knap uit, waardoor hij Littler verrassend naar huis stuurde.

In de kwartfinale won Zonneveld van landgenoot Danny Noppert: 6-3.

Ook exit voor Van Gerwen

Ook Van Gerwen strandde in de halve finale. Luke Humphries bleek een flinke maat te groot. Waar het duel tussen Zonneveld en Clayton nog flink spannend was, was dat niet het geval bij Humphries en van Gerwen. De Brit won met ruime cijfers van de Nederlander: 7-2.

Ondanks de uitschakeling mag Van Gerwen terugkijken op een enigszins prima toernooi. De drievoudig wereldkampioen won zaterdagavond met 6-4 van Michael Mansell. Zondagmiddag versloeg hij in de derde ronde ook Gurney, met een gemiddelde van ruim 108. Gurney gooide zelf zelfs ruim 109 gemiddeld, zijn beste wedstrijd ooit op een Euro Tour.

In de kwartfinale speelde Van Gerwen tegen Ryan Joyce. Het werd een spannende wedstrijd. De Nederlander begon sterk en gooide in het begin gemiddeld rond de 114. Later zakte dat door een paar mindere legs naar 99,57. Joyce bleef nog aardig in de buurt met zijn finishes, maar daarna liep Van Gerwen verder uit. Uiteindelijk won hij met 6-4. Van Gerwen stond daardoor voor het eerst in een jaar tijd weer eens in de halve finale van een Euro Tour.

Humphries grote winnaar

In de finale namen Clayton en Humphries het tegen elkaar op. Die laatstgenoemde ging er uiteindelijk met de zege vandoor. De Brit versloeg zijn tegenstander met 8-6.