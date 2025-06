Michael van Gerwen heeft zich niet geliefd gemaakt in Duitsland met enkele uitspraken over het niveau van het darten aldaar. De kans om de Nederlander door het slijk te halen wordt iedere keer met beide handen aangegrepen door de media. Dit keer werd Martin Schindler er mee geconfronteerd.

Donderdag start de World Cup of Darts in het Duitse Frankfurt, oftewel het WK voor landenteams. Schindler koppelt met Ricardo Pietreczko namens het thuisland. In aanloop naar het toernooi kreeg Schindler de vraag wat hij van Van Gerwens uitspraken vindt over het niveau in Duitsland.

Van Gerwens uitspraken

"De Duitsers? Ze zijn beter in het kijken naar darten dan in het spelen ervan", is een van de vele kritiekpunten van de Nederlandse topdarter op het niveau van onze oosterburen. Ook zei hij: "Voor zo'n groot land presteert Duitsland in het darts beneden zijn potentie. Hoe kan het nou dat Nederland zoveel meer goede spelers heeft? Jullie hebben iemand nodig die een keer iets wint."

"Duitsland heeft echt heel hard goede spelers nodig. Daar ontbreekt het aan", vertelde Van Gerwen ook nog. En over Pietreczko, oftewel Pikachu, sprak hij: "Wat is zijn naam ook alweer? Pietreczko? Hij heeft helemaal geen ballen."

'Vuile kritiek' doet Schindler weinig

Schindler denkt er het zijne van. "Elke keer dat Van Gerwen zoiets zei of me zelfs rechtstreeks aansprak, deed ik kort daarna geweldige dingen. Wat mij betreft, hij kan doorgaan, en dan blijf ik mijn titels winnen", aldus de winnaar van drie Euro Tours en een Players Championship.

Sinds het laatste WK heeft The Wall dubbel zo veel prijzengeld verdiend als Van Gerwen, die sinds kort met een break is vanwege privé-omstandigheden. Hij staat inmiddels achttiende op de wereldranglijst, de hoogste notering ooit voor een Duitser. Schindler kijkt uit naar de World Cup in eigen land: "Ik geniet er echt van. Het WK geeft me elke keer weer een compleet andere adrenalinekick."

World Cup of Darts

De World Cup of Darts start deze donderdag. Schindler en Pietreczko zitten in een redelijk zware poule met Portugal en Singapore. Engeland is titelhouder én -favoriet met Luke Littler en Luke Humphries. Nederland speelt door afwezigheid van Van Gerwen met Danny Noppert en Gian van Veen.

Beluister Darts Draait Door

