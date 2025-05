Ex-topsporters leven mee met Michael van Gerwen na 'verdrietige situatie': ’Logisch dat hij dat doet’

Topdarter Michael van Gerwen maakte onlangs bekend dat hij en zijn vrouw na tien jaar huwelijk uit elkaar gaan. Om die reden last hij een pauze in zijn dartscarrière in. Volgens voormalig topsporters Ellen Hoog en Naomi van As is dat een volkomen begrijpelijke keuze.

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast staat de stelling centraal: ‘Een relatiebreuk werkt onherroepelijk door in de prestaties van een topsporter.’

“In dit geval gaat het over Van Gerwen”, begint Van As. “Ik denk dat het absoluut invloed heeft op je prestaties. Het is een life changing moment als je na tien jaar huwelijk besluit uit elkaar te gaan.”

Goede vriend Vincent van der Voort steunt topdarter Michael van Gerwen in zware periode na relatiebreuk: 'Het is heel verdrietig allemaal' De relatiebreuk van Michael van Gerwen en zijn vrouw Daphne sloeg afgelopen weekeinde in als een bom. De drievoudig wereldkampioen doet voorlopig dan ook een stap terug. "Je moet er voor elkaar zijn als vrienden", zegt ex-profdarter Vincent van der Voort, die in deze moeilijke periode een steun en toeverlaat is voor de drievoudig wereldkampioen.

Pauze van het darten

Ze vervolgt: “Hij had een bericht geplaatst op Instagram waarin hij aangaf zich terug te trekken uit de Euro Tour in Rosmalen, maar ook uit andere aankomende toernooien, om dit als gezin te verwerken. Ze hebben samen twee kindjes. Daar willen ze goed de tijd voor nemen.”

Topdarter Michael van Gerwen kondigt scheiding aan met vrouw Daphne: 'We gaan een zware tijd tegemoet' Topdarter Michael van Gerwen heeft verdrietig privénieuws aangekondigd. Hij gaat scheiden van zijn vrouw Daphne. "Tot ons verdriet". Eerder vandaag meldde hij zich af voor de Euro Tour in Nederland.

Hoog begrijpt die beslissing goed: “Hij is natuurlijk ook een publiek figuur. De spotlights staan continu op hem gericht.” Van As vult aan: “Nu dat bericht openbaar is, weet iedereen ervan. Het blijft gewoon ontzettend vervelend. Een hele verdrietige situatie, dus ik snap dat hij nu even niet gaat darten.”

Relatiebreuken hebben altijd invloed op je prestaties

Hoog kijkt ook breder naar het onderwerp: “In het algemeen werkt een relatiebreuk of relatieproblemen altijd door in je prestaties. Je hebt zoveel aan je hoofd, misschien ruzie thuis, je slaapt slecht… Op het veld sta je met je gedachten ergens anders. Je lijf zit vol stress.” Van As beaamt dat: “Dat werkt gewoon niet.”

Dit is Michael van Gerwen: Nederlandse topdarter kwakkelt al jaren, maar boekte onlangs enorm succes Al jaren de nummer één van Nederland. Drievoudig wereldkampioen. 48-voudig winnaar van een PDC-major. Het hoogste gemiddelde ooit op televisie gegooid. Maar de carrière van de ooit zo succesvolle Michael van Gerwen zat de afgelopen maanden in een dip. Totdat hij in april een verrassend en groot succes boekte. Hier lees je alles wat je moet weten over de beste darter van ons land.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast de opvallendste momenten uit het sportweekend. In deze aflevering: de spannende hockeyfinales, het emotionele eerbetoon van Rafael Nadal bij Roland Garros en de indrukwekkende seizoensstart van Femke Bol in de Diamond League. Beluister via je favoriete podcastapp of hieronder: