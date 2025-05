Premier League Darts-winnaar Luke Humphries pakt torenhoog bedrag aan prijzengeld, Luke Littler casht ook flink

De Premier League Darts kwam donderdag tot z'n einde met Luke Humphries als verrassende winnaar. De nummer één van de wereld versloeg titelverdediger Luke Littler in de finale en pakte daarmee een torenhoog bedrag aan prijzengeld. Als Littler had gewonnen, was hij de rijkste deelnemer ooit geworden.

Humphries versloeg in zijn halve finale Nathan Aspinall en zag Littler aan de andere kant van het schema Gerwyn Price uitschakelen. Zo kregen de fans in de O2 Arena in Londen hun gedroomde finale. Die leverde zoals gehoopt spektakel op, met Cool Hand dus als winnaar. De Engelse topdarter gaat naar huis met liefst 275.000 pond aan prijzengeld voor de winnaar, maar dat is nog niet alles. Ook voor zijn drie gewonnen avonden moet de PDC nog 30.000 pond extra overmaken.

Gouden pijlen

Dus komt Humphries deze Premier League Darts-campagne uit op een bedrag van 305.000 pond. Dat is nog los van de 'gouden pijlen' die hij ook nog kreeg voor zijn negendarter in Brighton. De darters die een perfecte leg gooiden deze Premier League, kregen het handgemaakte setje darts van 18 karaat goud. Dat 'presentje' is ook nog eens 30.000 pond waard. Dus komen de verdiensten van Humphries uit op 335.000 pond, dat is omgerekend bijna 400.000 euro.

Luke Littler casht flink

Medelijden met verliezend finalist Littler hoeft ook niemand te hebben. De jongste wereldkampioen ooit (18) werd tweede én won ook nog eens zes (!) avonden (een record) en ook The Nuke gooide een negendarter en heeft dus zo'n setje puur gouden darts thuis liggen ter waarde van 30.000 pond. Voor het halen van de finale krijgt de Engelsman 125.000 pond van de PDC, plus 60.000 pond van de gewonnen avonden én de waarde van de 'negendarter-pijlen'. Een totaal van 215.000 pond.

Michael van Gerwen

Namens Nederland deed alleen Michael van Gerwen mee. Hij viel door tegenvallende prestaties net buiten de top-vier, die na zestien weken een gooi mocht doen naar de eindzege. Hij eindigde op de vijfde plaats in het klassement en is daarmee 'the best of the rest'. Hij mag 75.000 pond van de PDC op zijn rekening verwachten. Voor hem is er niks extra's weggelegd, want hij won geen avond en gooide ook geen negendarter.

Nathan Aspinall en Gerwyn Price

Verliezend halvefinalisten Price en Aspinall gaan allebei naar huis met ruim 100.000 pond. The Iceman krijgt iets meer, omdat hij 1 avond meer won dan Aspinall (drie om twee) en ook nog eens twee perfecte legs gooide onderweg. Daarom is de Welshman nu 175.000 pond rijker, tegenover de 105.000 pond voor Aspinall. Nummer laatst Stephen Bunting krijgt 70.000 pond.

