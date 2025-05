'Petje af' voor nieuwe dartslegende Luke Humphries, maar 'beste vrienden zijn' met Luke Littler is 'niet waar'

Luke Humphries staat voortaan in het lijstje met dartslegendes. Dat is de conclusie van ex-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes nadat de nummer één van de wereld donderdagavond de Premier League Darts voor het eerst won. "Petje af voor hem", is Van der Voort onder de indruk. Maar de Nederlander wordt ook 'moe' van het 'kleffe gedoe' met Luke Littler.

Waar Littler de favoriet was voor zijn tweede Premier League-zege van zijn carrière, daar ging Humphries er verrassend mee vandoor. Hij werd met zijn eerste titel pas de vierde speler ooit die de zogeheten triple crown op zijn naam schrijft (winnen van WK, Premier League en World Matchplay).

Daarnaast won de Engelsman ook al de Grand Prix én de Grand Slam. "Hij heeft ze nu allemaal gewonnen. Die kunnen we wel in het rijtje gaan zetten met dartslegendes, hè?", stelt Vlottes in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Dan is dit toch wel weer knap'

Van der Voort is het daar roerend mee eens. "Zeker, absoluut. Het gaat altijd over Littler en dan is dit toch wel weer knap. Petje af." Het winnen van alle majors is alleen weggelegd voor Michael van Gerwen en Phil Taylor. En sinds donderdagavond ook voor Humphries. Maar één ding ging Van der Voort nog wel aan het hart na afloop van de finale. Littler en Humphries knuffelden erop los en waren erg complimenteus naar elkaar. Maar dat ze elkaar 'beste vrienden' blijven noemen, zit Van der Voort dwars.

'Ik word daar zo moe van'

"Ik word altijd zo moe van dat kleffe gedoe met z'n tweeën. Ze zijn altijd elkaars beste vrienden, elke keer hoor ik het weer. Ik ben regelmatig bij de Premier League achter de schermen geweest; die twee zeggen alleen hoi en dag tegen elkaar. Littler zit met zijn eigen mensen en Humphries ook. Ze hebben helemaal niet zoveel contact. Of het moet op de hotelkamer of in de bar zijn. Maar altijd als ik er ben, zie ik ze nooit met elkaar. En dan zijn ze nu opeens weer beste vrienden? Ze zijn gewoon rivalen die het prima met elkaar kunnen vinden."

Michael van Gerwen

En Van der Voort kan het weten, want hij schaart zich écht als 'beste vriend' achter en naast Michael van Gerwen. De Nederlander was er voor de tweede keer in zijn carrière niet bij op de Play Offs-avond van de Premier League. Over hem was Van der Voort kort maar krachtig. "Een heel teleurstellende campagne gedraaid, gewoon niet goed genoeg. Hij heeft geen avond gewonnen en veel te wisselvallig gespeeld."

