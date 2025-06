Duizenden volgers waarderen zelfspot van topdarter Stephen Bunting: 'Ik kan niet wachten, lol'

Darter Stephen Bunting schreef afgelopen weekend de Nordic Darts Masters op zijn naam. Hij won de finale in Kopenhagen van Rob Cross. Eén probleempje: het toernooi telt niet mee voor de wereldranglijst. En dat gebeurt nogal vaak bij de Engelsman.

De Nordic Darts Masters is onderdeel van het World Series of Darts-circuit: een serie demonstratietoernooien waar wereldtoppers het opnemen tegen darters uit de regio. Nummer vier van de wereld Bunting lijkt deze toernooien goed te liggen.

Koning van de 'Masters'

De 40-jarige Engelsman schreef in januari óók al een World Series-toernooi op zijn naam. Hij won de Bahrain Darts Masters. Daarna haalde hij de finale van de Dutch Darts Masters in Den Bosch, ook een toernooi die niet meetelt voor de wereldranglijst en - buiten voor de bankrekening van Bunting - niet zoveel uitmaakt.

Het winnen van toernooien die niet meetellen voor de wereldranglijst, gebeurt The Bullet nogal vaak. In 2024 schreef hij The Masters op zijn naam, zijn grootste titel bij de PDC maar opnieuw niet-geranked. Bunting speelt met humor in op deze opmerkelijke reeks, waar hij vooral mikt op het feit dat toernooien met een naam waarin Masters voorkomt, hem vaak succes opleveren.

"Ik kan niet wachten om de volgende toernooien te spelen. De World Matchplay Masters, Grand Prix Masters, WK Darts Masters. Lol." De World Matchplay, Grand Prix en het WK darts (zonder Masters) zijn de belangrijkste toernooien van het jaar, omdat die wél meetellen voor de wereldranglijst. De opmerking van Bunting op X wordt duizenden keren geliked.

Can’t wait to play the next tournaments



The world matchplay masters

Grand Prix masters

World darts championship masters



lol. — Stephen Bunting (@sbunting180) June 9, 2025

World Cup of Darts

Voordat de belangrijkste periode van het dartsseizoen begint op 19 juli met de World Matchplay, begint op 12 juni de World Cup of Darts. Aan het WK voor landenteams doen maar liefst 40 verschillende koppels mee. Nederland doet mee met Danny Noppert en Gian van Veen. Ondanks dat Bunting zo hoog op de ranglijst staat, mag hij namens Engeland niet meedoen. Die eer is weggelegd voor Luke Humphries en Luke Littler, de nummers 1 en 2 van de wereld. Maar ook de World Cup is niet geranked.

Michael van Gerwen meldde zich al vroeg af voor het toernooi, dat niet meetelt voor de wereldranglijst. Nog vóór het nieuws rondom de breuk met zijn vrouw Daphne.