Gian van Veen is er op de Saudi Arabia Darts Masters niet in geslaagd om revanche te nemen op Luke Littler. In een herhaling van de WK-finale was de tweevoudig wereldkampioen na een prachtig duel te sterk voor de Nederlander in de kwartfinale.

Van Veen en Littler troffen elkaar op 3 januari in de finale van het WK. De Nederlander kwam toen met 1-0 in sets voor en kreeg ook één pijl om de tweede set te winnen, maar daarna was het eenrichtingsverkeer. De Engelsman pakte zeven sets op rij en kroonde zich voor de tweede keer tot wereldkampioen.

Hoogstaande herhaling van WK-finale

Bij de eerste editie van het toernooi in Saoedi-Arabië troffen de twee elkaar zeventien dagen later voor het eerst sinds de eindstrijd in Londen. Van Veen zei in gesprek met Sportnieuws.nl na zijn zege in de eerste ronde nog dat hij dat niet zag als een kans om revanche te nemen, maar toch leek hij extra getergd. De Nederlander begon fantastisch aan de partij met vier 180'ers in de eerste drie legs en binnen no-time stond hij met 3-0 voor.

Littler leek daarna wakker geschud, want hij begon de vierde leg met twee keer 180 en was op weg naar de bonus van 100.000 pond voor een negendarter. Bij pijl acht ging het echter mis, maar hij won wel de leg en trok de stand met drie legs op rij gelijk. Dat was het moment voor Van Veen om weer een tandje bij te schakelen en in leg zeven begon hij met twee 180'ers, maar ook hij kon de bonus niet binnenslepen.

De nummer 1 van de wereld was echter niet onder de indruk en zorgde er voor de derde keer in de partij voor dat iemand na zes pijlen nog 141 punten had staan. Ook de derde keer was het geen scheepsrecht, maar Littler maakte er wel 4-4 van. Vanaf dat moment was er geen houden meer aan en met twee 12-darters maakte de jonge Engelsman het af.

Van Gerwen wel door

Voor Van Veen, die afgelopen weekend in Bahrein de finale verloor van Michael van Gerwen, eindigde het toernooi dus al in de kwartfinales, maar zijn landgenoot was een stuk succesvoller. Van Gerwen versloeg Stephen Bunting en Nathan Aspinall en staat net als in Bahrein in de finale.