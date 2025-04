Veelbesproken darter gaat met pensioen: 'Ben er officieel klaar mee'

Darter Cameron Menzies heeft een belangrijk moment in zijn dartscarrière aangekondigd. De 35-jarige Schot presteert zo goed op toernooien, dat hij zijn baan als loodgieter op kan zeggen. 'In ieder geval voor twee jaar'.

Menzies is een van de opmerkelijkste darters van het circuit. De vriend van dartster Fallon Sherrock staat bekend om zijn hevige emoties op het podium: van overdreven geknuffel tot zelfs een innige kus met zijn tegenstander. Vanaf deze week legt Menzies zijn volledige focus op het darten.

"Ik ben officieel klaar met het loodgieten, tenminste voor twee jaar", schrijft hij op de openingsdag van de German Darts Grand Prix op X. In november tekende Menzies nog een parttime contract als loodgieter. In het verleden werkte Menzies weleens een ochtendje wanneer hij in de avond een belangrijk toernooi moest spelen. Dat zal nu niet meer gebeuren.

Officially done with the plumbing game for at least 2 years 🤣🤣. — Cameron Menzies (@CameronMenzies) April 19, 2025

'Dit is mijn droom'

"Het is echt ongelooflijk, mijn dartcarrière komt van de grond – dit is mijn droom", liet hij eerder weten aan Express. "Ik ben nog niet zo goed als ik zou willen zijn, maar ik ga duidelijk de goede kant op. Dit betekent heel veel voor me, omdat het bewijst dat de titel die ik vorig jaar won geen toevalstreffer was."

Het gaat goed met de carrière van Menzies. De Schot staat inmiddels 36ste van de wereld en won de laatste twee jaar bijna 2,5 ton aan prijzengeld. Begin april won hij Players Championship 11, nadat hij op dezelfde dag de finale van PC10 verloor. Het was zijn tweede titel op de Pro Tour.

"Ik weet hoe goed ik de laatste tijd speel, en ik zou niet ontmoedigd zijn geweest als ik geen andere titel had gewonnen, want mijn twee voorgaande jaren op de tour waren lang niet van dit niveau." Dit weekend speelt Menzies op de Euro Tour in Duitsland. Hij won in de eerste ronde van Kevin Doets.

Menzies en Van der Voort

Voor het Nederlandse dartspubliek staat Menzies misschien wel het bekendst om zijn knuffel aan Vincent van der Voort. Op het WK darts in 2022 kreeg de Nederlandse darter, die de wedstrijd won, een innige knuffel van Menzies. Daar zat hij overduidelijk niet op te wachten.