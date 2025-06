Nederland heeft in de tweede ronde van de World Cup of Darts afgetekend afgerekend met Schotland: 8-0. Gian van Veen en Danny Noppert troffen in Frankfurt twee oud-wereldkampioenen: Peter Wright en Gary Anderson. Laatstgenoemde deed het nog aardig, maar Wright liet het totaal afweten. Zondag gaat Nederland verder in de kwartfinale, tegen Tsjechië.

Het Oranje-duo haalde een spectaculair niveau op zaterdagavond. De eerste vijf legs gingen allemaal in vijf beurten of sneller naar Van Veen en Noppert, terwijl het een soort gouden standaard in koppelwedstrijden is, om in zes beurten (achttien pjilen of minder) uit te zijn.

Zo ging het wel bij de zesde en zevende leg, die beide in zestien pijlen de kant opvielen van Nederland. Het checkoutpercentage was op dat moment zeven uit tien, oftewel 70 procent. Geweldig, maar nog imposanter was dat Schotland geen enkele legdart had gekregen. En dat terwijl Anderson en Wright samen viermaal het WK darts (individueel) wonnen.

World Cup of Darts

De World Cup of Darts is het wereldkampioenschap voor landen. Het is bij de bond PDC het enige toernooi waarin spelers niet als individu spelen, maar namens een land. Nederland is als vijfde geplaatst. De top vier mocht de eerste ronde (een groepsfase) overslaan.

Nederland komt in de kwartfinale uit tegen Tsjechië. Dat land klopte Maleisië met 8-3. De Tsjechen zijn afgereisd met de darters Karel Sedláček en Petr Křivka. Nederland heeft nu driemaal op rij gewonnen zonder ook maar 1 leg in te leveren. Zondag worden ook de halve finale en de eindstrijd gespeeld.

Michael van Gerwen

Nederland won het toernooi viermaal. Driemaal was dat met het duo Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld. Van Gerwen is er ditmaal niet bij, alhoewel hij wel de beste Nederlander op de ranglijst is. Vanwege zijn relatiebreuk met vrouw Daphne slaat hij enkele toernooien over.

