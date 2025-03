European Darts Trophy | Jermaine Wattimena ontketend, Wessel Nijman wint Nederlands onderonsje

Het is dag twee van de European Darts Trophy in het Duitse Göttingen. De top zestien van de wereld in het darten stroomt in en daarmee ook Michael van Gerwen. Hij komt zaterdagavond in actie, maar ook 's middags staan er Nederlanders aan de oche.

De eerste wedstrijd van de middag was er gelijk een tussen twee Nederlanders. Wessel Nijman won vrijdag ternauwernood met 6-5 van de Duitser Paul Krohne. Nu was Danny Noppert zijn tegenstander. Nijman kon de dubbel acht niet missen en kwam op een 5-3 voorsprong. The Freeze vocht zich terug, maar in de laatste leg was het alsnog de jongere van de twee Nederlanders die aan het langste eind trok.

Later op de middag was het de beurt aan Jermaine Wattimena. Hij liet zijn beste spel zien tegen Chris Dobey en versloeg hem met 6-4. Het gemiddelde van de Nederlander was veelzeggend: Wattimena noteerde net iets meer dan 111 punten per beurt.

Programma

Programma en uitslagen European Darts Trophy middagsessie:

Danny Noppert - Wessel Nijman 5-6

James Wade - Ross Smith 2-6

Rob Cross - Andrew Gilding 6-4

Damon Heta - Cameron Menzies 5-6

Chris Dobey - Jermaine Wattimena 4-6

Michael Smith - Ricardo Pietreczko 6-2

Josh Rock - Gian van Veen

Dimitri van den Bergh - Ryan Joyce



Programma European Darts Trophy avondsessie:

Gary Anderson - Luke Woodhouse

Gerwyn Price - Ryan Searle

Dave Chisnall - Ricky Evans

Peter Wright - Mike De Decker

Michael van Gerwen - Niko Springer

Luke Humphries - Boris Krcmar

Jonny Clayton - Martin Schindler

Nathan Aspinall - Ritchie Edhouse

Verstoorde voorbereiding

Voor Van Gerwen ging de voorbereiding niet helemaal lekker. De Nederlander kwakkelt de laatste weken behoorlijk met zijn vorm, maar was donderdag tijdens de Premier League Darts ouderwets sterk. In de finale was een ontketende Littler wel de betere. Een dag later was de reis richting Duitsland niet je van het voor de drievoudig wereldkampioen.