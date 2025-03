Vertraagde Michael van Gerwen met verstoorde voorbereiding naar revanche

Michael van Gerwen beleefde een week van uitersten en bijzondere gebeurtenissen blijven zich maar opstapelen voor de Nederlandse darter. Op weg naar zijn revanche-partij kreeg hij te maken met een verstoorde voorbereiding.

Het schema van Van Gerwen barst deze week uit z'n voegen. Maandag was hij in Hildesheim (Duitsland) voor Players Championship 7. Daar werd hij meteen in de eerste ronde uitgeschakeld door de Duitser Niko Springer. Vervolgens vertrok hij ziek naar huis, miste hij daardoor Players Championship 8 maar stond hij donderdagavond in de Premier League Darts als herboren op het podium. Hij verbrak een vloek, maar kreeg in de finale een sensationele negendarter om z'n oren van Luke Littler.

Ontketende Michael van Gerwen maakt eindelijk einde aan vloek, maar grijpt wel naast 10.000 pond Het is Michael van Gerwen eindelijk gelukt om een einde te maken aan de vloek die op hem rustte in de Premier League Darts. De Nederlandse topdarter bereikte ten koste van Chris Dobey zijn eerste finale dit seizoen. Daarin liep hij vervolgens wel tegen een sensationele Luke Littler aan.

'Wat is er aan de hand?'

Alsof dat nog niet genoeg was, moet hij zich zaterdag in Göttingen (Duitsland) melden voor de start van de tweede Euro Tour van het jaar. De Nederlander besloot om vrijdagavond alvast met de auto richting midden-Duitsland te vertrekken om op tijd te zijn. Maar onderweg kwam Van Gerwen in een enorme file terecht. Hij stond zo lang stil, dat hij het zitten op een gegeven moment zat was en besloot uit de auto te stappen om een filmpje te maken. "Wat is er aan de hand?", schreef hij met balende poppetjes op Instagram.

Michael van Gerwen stapte uit de auto tijdens een enorme file in Duitsland om een filmpje te maken. ©Instagram MVG180

Tijd voor revanche

Gelukkig voor de Nederlander kost de file hem geen boete of zelfs deelname aan de Euro Tour. Hij hoeft zaterdagavond pas voor het eerst in actie te komen in de tweede ronde van het toernooi. Zijn tegenstander is dan... jawel: Niko Springer. De Duitser die hem maandag nog de baas was. Springer is de nummer 102 van de wereldranglijst en maakt veel indruk op de dartskenners. De fan van voetbalclub Mainz stond voor het eerst op het WK darts afgelopen december. Daar verloor hij in de eerste ronde van Scott Williams.

Raymond van Barneveld gaat ten onder tegen hyperblije darter: 'Ooit ga ik nog wel wat winnen' Raymond van Barneveld heeft in de eerste ronde van de European Darts Trophy 2025 verloren van Ricky Evans. In Duitsland werd het 6-4 voor de Engelsman.

Euro Tour Göttingen

De Euro Tour in Göttingen begon voor andere Nederlanders wisselvallig. Zo vloog Raymond van Barneveld al in de eerste ronde eruit en was de vrijdag ook het eindstation voor Dirk van Duijvenbode en Kevin Doets. Landgenoten Gian van Veen, Wessel Nijman en Jermaine Wattimena gingen wel door naar de tweede ronde. Daar komen Van Gerwen en Danny Noppert dan weer bij.

Beluister Darts Draait Door

Luister hieronder naar de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door, met Vincent van der Voort.