Raymond van Barneveld gaat ten onder tegen hyperblije darter: 'Ooit ga ik nog wel wat winnen'

Raymond van Barneveld heeft in de eerste ronde van de European Darts Trophy 2025 verloren van Ricky Evans. In Duitsland werd het 6-4 voor de Engelsman.

Tegen Rapid Ricky was het juist Barney die snel de juiste dingen deed. De Haagse oud-wereldkampioen plaatste de eerste break en sleepte vervolgens enkele keren zijn eigen leg naar binnen. Zo liep Van Barneveld uit naar 4-2. Evans was niet van de leg, brak terug en kwam op 4-4.

Daarna ging het kaarsje een beetje uit bij Van Barneveld. Evans zat nog vol energie, won zijn eigen leg en wierp een geweldige slotleg. In twaalf darts schakelde hij Barney uit. Vervolgens vloeiden er tranen uit Evans ogen.

Bloody good

"Ik ben een behoorlijk goede darter", zei Evans daarna op het podium. Onlangs kreeg hij te maken met heftig privénieuws toen zijn zus overleed.

"Ooit ga ik nog weleens wat winnen! Dit is groots voor me. Ik ben zo enorm blij, dat ik morgen ook weer mag inchecken in mijn hotel. Nu tegen Dave Chisnall. Ik haat hem. Grapje. Hij is een van de fijnste en beste spelers. Ik ga zo slapen en in bed genieten. Tv kijken, troep opzetten, ontbijten en dan maakt het me niet uit. Ook al moet ik tegen beide Lukes (Humphries en Littler, red.)."

Michael van Gerwen

Zaterdag stromen in de tweede ronde de zestien geplaatste spelers in. Michael van Gerwen treft dan Niko Springer. Van Gerwen won het toernooi in 2024 en is als tweede geplaatst. Reekshoofd is Luke Humphries.

Wat is European Darts Trophy 2025

De European Darts Trophy is het tweede evenement op de European Tour van de dartsbond PDC. De plek van handeling is het Duitse Göttingen, in de Lokhalle. Er worden in 2025 veertien Euro Tour-evenementen gehouden. Vervolgens wordt een ranglijst opgesteld op basis van de resultaten. De top 32 van deze zogeheten European Tour Order of Merit mag meedoen aan het EK darts.

Middagsessie European Darts Trophy 2025

Jermaine Wattimena 6-2 Marko Kantele

Cameron Menzies 6-2 Alan Soutar

Andrew Gilding 6-2 Callan Rydz

Ritchie Edhouse 6-2 Kevin Doets

Boris Krcmar 6-4 Dirk van Duijvenbode

Wessel Nijman 6-5 Paul Krohne

Ross Smith 6-1 Michael Unterbuchner

Luke Woodhouse 6-4 Dominik Gruellich

Avondsessie European Darts Trophy 2025

Niko Springer 6-4 Daryl Gurney

Ricardo Pietreczko 6-3 Daniel Klose

Ryan Joyce 6-0 Joe Cullen

Ryan Searle 6-0 Laurin Welk

Raymond van Barneveld 4-6 Ricky Evans

Mike De Decker v Martin Lukeman

Martin Schindler v Adam Hunt

Gian van Veen v Connor Scutt