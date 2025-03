Mijlpaal voor Gian van Veen: Nederlandse topdarter neemt op indrukwekkende wijze revanche voor dramatisch moment

Gian van Veen greep dinsdag na een dramatische ontknoping naast zijn eerste PDC-titel bij de senioren, maar de jeugdwereldkampioen nam een dag later al revanche. De Nederlander was de beste bij Players Championship 6 en deed dat op indrukwekkende wijze door Luke Humphries in de finale te verslaan.

Van Veen vergooide dinsdag in de finale van het vijfde Players Championship-toernooi een 7-4 voorsprong tegen Joe Cullen en miste in die partij ook nog eens zes wedstrijdpijlen. Dat kwam natuurlijk als een enorme dreun aan, maar dat was woensdag nog maar heel weinig van te merken.

Van Veen neemt revanche

De Nederlander noteerde net als een dag eerder nagenoeg de hele dag gemiddeldes van rond de 100 en zat daar een aantal keer zelfs boven. Van Veen versloeg onder meer Krzyzstof Ratajski, Jermaine Wattimena en James Wade en haalde voor de tweede dag op rij de finale. Daarin wachtte niemand minder dan Luke Humphries, de nummer 1 van de wereld.

Beide spelers moesten in de eindstrijd even op gang komen, maar schotelden vervolgens een geweldige partij voor. Van Veen was net wat scherper dan Humphries en kwam al snel op een 4-1 voorsprong. Humphries bleef triples smijten, maar de Nederlander had er elke keer een antwoord op. Van Veen kwam op een 7-3 voorsprong en waar een dag eerder de bibbers toesloegen, bleef hij deze keer koel.

Mijlpaal

Van Veen pakt daarmee zijn eerste PDC-titel bij de senioren. Hij had desondanks wel al een hele mooie prijs op zijn palmares staan, want hij pakte eind vorig jaar de wereldtitel bij de jeugd. In het verleden won hij ook al toernooien op de Challenge Tour, dat zit een niveau onder de Pro Tour.

De 22-jarige Nederlander mag met zijn overwinning ook nog eens een mooi bedrag bijschrijven. Het winnen van een Players Championship-toernooi levert namelijk 15.000 Britse ponden op. Voor zijn finaleplaats van dinsdag kreeg hij ook nog eens 10.000 pond en dus is het een lucratieve week geweest voor Van Veen.

Van Gerwen

Michael van Gerwen haalde dinsdag nog de kwartfinales, maar strandde een dag later al snel in Leicester. Hij verloor in tweede ronde van Ryan Meikle. De Nederlander speelde zeker niet slecht met een gemiddelde van ruim 98 punten per beurt, maar trok met 6-5 net aan het kortste eind.

Andere Nederlanders

Kevin Doets was na Van Veen de beste Nederlander woensdag. Hij haalde knap de kwartfinales door onder meer Rob Cross te verslaan, maar ging daarin onderuit tegen Ross Smith. Voor Wattimena stopte het avontuur in de achtste finales tegen Van Veen. Raymond van Barneveld en Dirk van Duijvenbode sneuvelden allebei in de derde ronde.

