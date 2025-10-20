Dirk van Duijvenbode toonde op de Euro Tour in Hildesheim afgelopen weekend een ongekend niveau. De finaleplaats van de Nederlander en vooral de manier waarop hij die haalde, maakt indruk bij ex-topdarter Vincent van der Voort. "Zo'n brul en dan een doodstille zaal, dat zijn de lekkerste", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Van Duijvenbode begon vrijdag met een negendarter aan de laatste Euro Tour van het jaar, gooide vervolgens ruim 117 gemiddeld op zaterdag en haalde de finale door twee spannende potjes te winnen. "En hij was dichtbij de overwinning", zag Van der Voort. In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door, die dinsdag 21 oktober om 16.00 uur verschijnt, steekt hij de loftrompet.

'Zo'n brul en dan de zaal stil krijgen...'

"Zo, hij heeft echt een fantastisch toernooi gehad en geweldig gespeeld. Dit is misschien wel een betere Van Duijvenbode dan toen we hem in zijn beste tijd zagen. Zo'n wedstrijd met 117 gemiddeld winnen, waarin alles gaat zoals je wil, die zijn lekker. Maar de lekkerste zeges zijn voor je eigen gevoel die wedstrijd waarin het totaal niet lekker loopt, maar je je wel terugknokt. Zoals tegen Martin Schindler (6-5 zege, red.) voor een zaal die zich tegen hem keert. Dat hij bij de winnende pijl zo'n brul uitslaat en de zaal stil krijgt. Dat zijn de lekkerste", vindt Van der Voort.

'Het prijzengeld gaat zo gigantisch omhoog'

Doordat Van Duijvenbode in de finale verloor van Nathan Aspinall en ook nog eens een tweede negendarter miste op de dubbel, kost de Nederlandse topdarter uiteindelijk een plek in de Grand Slam of Darts. "Dat is dubbel zuur voor hem. Maar als hij op deze manier doorgaat, staat hij binnen anderhalf jaar in de top zestien van de wereld. Hij kan het wel, hij heeft alleen goede dingen nodig op televisietoernooien. Maar het prijzengeld gaat zo gigantisch omhoog vanaf het WK en hij is nu in vorm... Dan kan het heel snel gaan. Het is een reële kans dat hij de top zestien in gaat. En als hij zo speelt als afgelopen weekend, dan hoort hij er ook zeker in thuis."

