Daphne Govers, de ex-vrouw van Michael van Gerwen, heeft haar verhaal gedaan over de breuk met de topdarter. Ze vertelt over de pijnlijke scheiding, haar zwangerschap en haar nieuwe geliefde.

In mei 2025 liet Van Gerwen weten dat hij en Govers uit elkaar zouden gaan. "Tot ons verdriet wil ik laten weten dat Daphne en ik besloten hebben om onze relatie te beëindigen. Als gevolg hiervan heb ik mij teruggetrokken uit de komende toernooien", schreef de drievoudig wereldkampioen darts destijds.

Van Gerwen en Govers trouwden in 2014 met elkaar en hebben samen twee kinderen (Zoë en Mike). Momenteel doet Mighty Mike mee aan het WK darts 2026 in Londen. Hij treft zondag in de derde ronde de Duitser Arno Merk.

Daphne Govers bij Shownieuws

In een interview met Shownieuws zegt Govers dat zij en Van Gerwen ondanks de relatiebreuk nog wel 'normaal met elkaar omgaan'. "Met veel dingen zitten we op één lijn. In het begin was hij heel boos, wat terecht is. Maar daarna ja.. Het was vrij snel zo dat hij voor rede vatbaar was. Dat er normaal gepraat kan worden. Je denkt toch in het belang van je kinderen. Die staan op één. Daar heb ik alleen maar respect voor dat hij dat zo snel kon."

Govers blikt vooruit: "Ik hoop dat hij weer gelukkig kan worden in de liefde. Dat gun ik hem ook echt. Dan hoop ik wel dat ze (zijn eventuele nieuwe vriendin, red.) ook goed is voor onze kinderen. Dat hij tijdelijk stopte met darten vond ik heel erg, ook voor hem. Dat begrijp ik wel. Het is niet niks wat er is gebeurd." Zelf verwacht Govers met haar nieuwe vriend in januari een baby.

