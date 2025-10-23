Michael van Gerwen is op het EK darts na een krankzinnige partij ontsnapt aan uitschakeling. Landgenoot Wessel Nijman kreeg liefst zeven matchdarts, maar ging ten onder aan de zenuwen en dus trok Van Gerwen alsnog aan het langste eind: 6-5.

Van Gerwen en Nijman kwamen elkaar vorige maand bij de World Series of Darts Finals ook al tegen in de eerste ronde. Nijman kreeg toen een matchdart, maar benutte die niet en zag vervolgens hoe zijn illustere landgenoot de titel pakte in Amsterdam. Deze keer kreeg de 25-jarige Nijman nog veel meer kansen, maar opnieuw waren ze niet aan hem besteed.

De eerste leg zal hoop hebben gegeven aan de fans van de drievoudig wereldkampioen, want hij wist zijn landgenoot in de eerste leg direct te breken. Nijman sloeg echter direct terug met een 113-finish en kwam even later zelfs op een 4-2 voorsprong door 71 in twee pijlen uit te gooien. Daarmee dreigde een nieuwe vroege aftocht voor Van Gerwen. Hij won het EK van 2014 tot en met 2017, maar haalde sindsdien nog maar twee keer de kwartfinales.

Krankzinnig slot

Nijman leek vanaf dat moment echter al bezig te zijn met de overwinning en er lukte ineens heel weinig meer. Van Gerwen rook bloed en trok de stand alweer snel gelijk. Nijman kreeg op 4-4 twee kansen om op één leg van de zege te komen, maar de druk werd hem teveel en dus brak Van Gerwen hem opnieuw. Mighty Mike leek de zege binnen te hebben, maar liet toen plotseling drie matchdarts liggen en opnieuw gooide Nijman 71 uit waardoor er net als vorige maand in Amsterdam een beslissende elfde leg nodig was.

Nijman leek daarin op zijn beurt op weg naar de zege, maar nu waren zeven matchdarts niet aan hem besteed. Van Gerwen gooide een leg van niets, maar kon door een 70-finish alsnog opgelucht ademhalen.

Van Gerwen neemt het zaterdag in de achtste finales op tegen Chris Dobey. De Engelsman zorgde voor een stuntje door de als derde geplaatste Stephen Bunting uit te schakelen. Bunting gooide een gemiddelde van liefst 109,20, maar moest toch met 6-3 zijn meerdere erkennen in Dobey, die zelf 105 punten per beurt gooide.

Opsteker in zware periode

Voor Van Gerwen zal het een welkome meevaller zijn in een moeilijke periode. Hij won vorige maand de World Series of Darts Finals, maar sindsdien was het kommer en kwel. Hij verloor op de World Grand Prix in de eerste ronde van Dirk van Duijvenbode en kwam onlangs naar eigen zeggen 'de man met de hamer' tegen. Dat zorgde ervoor dat Van Gerwen zich voor het eerst sinds hij bij de PDC speelt niet wist te plaatsen voor de Players Championship Finals.