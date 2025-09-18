Topdarter Luke Littler is behoorlijk gefrustreerd na weer een mislukte poging van zijn theorie-examen. De 18-jarige probeert zijn rijbewijs te halen, maar dat wil maar niet lukken. "Het was een hele slechte."

Littler heeft onthuld dat hij vorige week voor de zesde (!) keer opging voor zijn theorie. Wéér maakte hij te veel fouten en slaagde hij niet. Hij weet al precies welke auto hij wil kopen, maar daar kan hij voorlopig nog niet in rijden.

Dat frustreert de Brit enorm, zo liet hij weten bij een pop-upwinkel van Target Darts in Manchester. Hij werd er gevraagd naar de voortgang van zijn rijexamen. In de zomer deelde hij namelijk nog de uitslag van zijn vijfde gefaalde theorietest op Instagram.

“Ik heb het nog niet. Ik heb vorige week weer een theorie-examen gemaakt, maar dat heb ik niet gedeeld op Instagram", vertelt hij, waarna hij wordt gevraagd naar de uitslag. "Oh het was een slechte. Een hele slechte. Dat kan ik je wel vertellen."

Gevaarherkenning

Hij laat weten dat hij de meeste problemen heeft in het onderdeel gevaarherkenning. "Dat weerhoudt me er ook van om mijn praktijkexamen te doen. Ik prober het wel. Ik wil zo graag slagen. Ik wil gewoon slagen", benadrukt Littler.

"Ik heb wel een auto, geen Mercedes, die staat te wachten." Luke the Nuke is in bezit van een busje waarin hij nu wordt rondgereden door zijn team.

Droomauto

Maar zijn droomauto is een Mercedes-Benz A-klasse, vertelde hij eerder. Het goedkoopste model in die serie kost zo'n 30.000 pond. Littler heeft al heel veel geld bij elkaar gespaard met zijn overwinningen op dartstoernooien. Zo won hij in januari nog 500.000 pond met zijn wereldtitel. Hij versloeg in de finale van het WK Nederlander Michael van Gerwen.

World Series of Darts Finals

Van Gerwen won afgelopen weekend in Amsterdam nog de World Series of Darts Finals nadat hij wereldkampioen Littler en nummer één van de wereldranglijst Luke Humphries versloeg in het toernooi. Vincent van der Voort was onder de indruk van de prestaties van de nummer drie van de wereldranglijst. "Winnen van al die namen, dat is gewoon ontzettend knap", zei hij in de podcast Darts Draait Door van Sportnieuws.nl.

