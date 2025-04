Frustratie over Nederlandse darters: 'Die heeft tot nu toe helemaal niks laten zien'

Wessel Nijman deed het uitstekend bij de Players Championship, waar hij op maandag een 9-darter gooide en de kwartfinale haalde. Vincent van der Voort vond het frustrerend dat hij het niet nog een ronde verder schopte. Het levert de vraag op hoe goed het dartniveau in Nederland op dit moment is.

Frustrerend, vond Van der Voort het dat Nijman in de kwartfinale strandde. "Als je zag wie er nog in zat, dit kon wel eens een mooie dag voor hem worden", zegt hij in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Dit is nog steeds een goede prestatie, maar je hoopt op een volgende stap bij hem."

"Ik vind dat het op dit moment met Nederland niet overhoudt", gaat Van der Voort verder. "Ik vind niet dat het heel goed gaat met het Nederlandse darten." Wanneer presentator Damian Vlottes hem vraagt over welke darters dat gaat, reageert de oud-prof resoluut: "Allemaal."

Namen opsommen

De grotere namen worden opgesomd. "Gian (van Veen, red.) doet het best goed. Dirk (van Duijvenbode) doet het oké, die is terug aan het komen. Jermaine (Wattimena) valt een beetje stil. Gooit nog steeds wel goed, maar heeft niet meer van die uitschieters. (Danny) Noppert heeft het gevoel bij de Euro Tours en die Pro Tours nog niet."

"Bij Raymond (van Barneveld) is nog steeds niet het lek boven. Dus het gaat niet heel erg goed. (Niels) Zonneveld doet het redelijk goed, die is aan het vechten om de World Matchplay binnen te halen. Daar staat meer druk op."

Wessel Nijman

En Nijman? Die doet het oké. "Niet goed?", vraagt Vlottes zich af. Van der Voort: "Hij doet het wel goed, maar misschien verwacht ik ook te veel. Ik vind Wessel dusdanig goed. Het is knap dat je de kwartfinale haalt. Maar met zoveel Nederlanders hoop je dat er meer in de halve finale of finale komen. Het valt een beetje stil op het moment. De prestaties mogen wel iets beter."

Michael van Gerwen

Eén belangrijke naam die nog niet was genoemd, is natuurlijk Michael van Gerwen. "We zijn toch gewend dat Michael er altijd wel een of een paar wint. Die heeft tot nu toe helemaal nog niks laten zien." Vlottes en Van der Voort zijn er wel van overtuigd dat hij alsnog de Players Championship Finals zal halen.

Maar er moet wel iets veranderen, vindt de goede vriend van Van Gerwen. "Als je Michaels resultaten van dit jaar neer gaat zetten: ik zag laatst een lijst met de dertig darters met het meeste prijzengeld tot nu toe, daar staat Michael niet bij. Dan is er wel serieus iets aan de hand. Er zal echt iets moeten gebeuren."

