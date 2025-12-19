Tijdens het WK darts worden er in het Ally Pally doorgaans veel bekende mensen gespot, maar zelden werden ze zo erg toegejuicht als de oud-voetballer die donderdag in de zaal zat. Oud-voetballer Peter Crouch dacht onopvallend naar de avondsessie te gaan kijken, maar de Engelse cultheld kwam bedrogen uit.

Tijdens de partij tussen Jermaine Wattimena en Dominik Grüllich werd Crouch door de cameramannen gespot in het publiek. De oud-voetballer kon er gelukkig om lachen, maar daarmee was de kous voor hem nog niet af. Het hele publiek ging uit zijn dak bij het zien van Crouch, die samen met zijn oud-teamgenoot Steve Sidwell aanwezig was, en dus besloot de cameraman hem nog een aantal keer in beeld te nemen. Telkens kwam er een hoop gejuich vanuit het publiek wanneer de Engelsman in beeld kwam, waardoor Wattimena en Grüllich zich ook afgevraagd zullen hebben waar dit vandaan kwam.

Crouch kon er gelukkig om lachen en de rest van de avondsessie kon hij in alle rust bekijken, maar tussen de breaks door zal hij waarschijnlijk vaak op de foto zijn gegaan. Richting de laatste partijen vroeg het publiek hem echter om zijn biertje in een teug leeg te drinken en Crouch gaf gehoor aan die wens. De oud-voetballer wordt in Engeland gezien als een echte cultheld mede door zijn opvallende lengte van 2.01 meter en zijn hilarische uitspraken en zelfspot.

Peter Crouch... National Treasure



Ally Pally goes mad for the former England striker 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/dS1rY4ROUV — PDC Darts (@OfficialPDC) December 18, 2025

Bijzondere uitspraak

Zo wordt Crouch nog regelmatig herinnerd aan een uitspraak die hij deed over zijn voetbalcarrière. In de nadagen van zijn loopbaan werd de Engelsman gevraagd wat hij zou zijn geworden als hij geen voetballer was. 'Maagd', luidde zijn antwoord. Nog altijd wordt die uitspraak van Crouch door Engelsen omhoog gehaald en wordt er nog steeds smakelijk om gelachen.

Loopbaan

De 44-jarige Crouch genoot zijn voetbalopleiding bij Queens Park Rangers en Tottenham Hotspur alvorens hij begon aan een ware reis door Engeland. In het begin van zijn loopbaan speelde hij nog voor het Zweedse IFK Hässleholm, maar verder voetbalde hij zijn hele loopbaan in Engeland. Crouch speelde voor onder andere Aston Villa, Norwich City, Liverpool en Stoke City. Bij Burnley sloot de boomlange spits in 2019 zijn loopbaan af. Bij zijn afscheid stond de teller ook nog op 42 interlands voor het Engelse elftal.