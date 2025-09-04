Na het sluiten van de transferperiode duikt in Engeland opnieuw een hilarisch verhaal van Peter Crouch op. Als nieuwe aanwinst van Liverpool in 2005 had hij onbewust een oogje op de vrouw van een ploeggenoot.

Toen de spits in 2005 de overstap maakte van Southampton naar Liverpool, sliep hij de eerste weken in een hotel. Daar kwam hij in aanraking met een receptioniste, die hij er wel leuk uit vond zien.

Crouch ontwikkelde zelfs een kleine verliefdheid en besloot een aantal van zijn nieuwe teamgenoten over haar te vertellen. "Ze is prachtig. Ik denk dat ik wel kans maak", zei hij tegen hen op de training. Jamie Carragher vond dat het hele team het verhaal moest horen en riep de andere spelers erbij.

"Ik moest het verhaal herhalen. Carragher zei: 'vertel het maar, Crouchie'. Dus dat deed ik." Daarbij deed hij nog een onthulling. "Ik gaf toe dat ik al de hele dag aan haar dacht. Maar toen vertelden ze me dat die receptioniste de vrouw was van Xabi Alonso, mijn nieuwe ploeggenoot."

Nieuwe liefde

Een niet al te beste start dus in het team. Gelukkig vond hij later dat jaar zijn grote liefde. In december 2005 ontmoette hij model Abbey Clancy in een nachtclub waar zij werkte. Ze trouwden in juni 2011, vlak na de geboorte van hun eerste kind. Het koppel heeft twee dochters en twee zoons.

Crouch bleef uiteindelijk drie jaar bij Liverpool. Hij speelde 85 wedstrijden voor het team en scoorde daarin 22 keer. Nu geeft hij vaak zijn mening over voetbal op tv of op de radio.

Xabi Alonso

Xabi Alonso is nog steeds samen met zijn geliefde Nagore Aranburu. Ze trouwden in 2009. Dit jaar maakten ze samen een nieuwe stap. De trainer verruilde Bayer Leverkusen namelijk voor Real Madrid. "Een nieuwe fase begint en zoals altijd ben ik er voor jou. Voetbal is ook onderdeel van mijn leven en ik steun je graag in dit avontuur. Met hoop en kracht gaan we ervoor", schreef Aranburu over die overstap op Instagram.

Bij Bayer Leverkusen werd Erik ten Hag de opvolger van Alonso. De Nederlander is echter na twee wedstrijden alweer ontslagen wegens een 'gebrek aan vertrouwen'.