Geliefde van topdarter geeft verklaring voor mysterieuze afmelding: 'Hij doet dit niet zomaar'

Darter Dimitri Van den Bergh zorgde maandag voor een opvallend moment, maar niet vanwege zijn goede spel. Hij trok zich namelijk vlak voor zijn wedstrijd in het Brabantse Rosmalen terug. Een opzienbarend moment, maar volgens een betrouwbare bron gaf hij niet zomaar op.

Tijdens Player Champoinship werd vier minuten voor zijn wedstrijd tegen Jose da Sousa duidelijk dat Van den Bergh niet kon starten. En dat was opvallend, want de Belg stond gewoon in te gooien en er leek simpelweg niets aan de hand. Totdat hij ineens zijn spullen pakte en niet deelnam aan de wedstrijd.

Mysterie

Opvallend natuurlijk. Het zorgde in ieder geval voor verbaasde gezichten bij enkele andere darters. Het was even een mysterie wat Van den Bergh precies mankeerde, maar met dank aan zijn verloofde weten we nu wat de darter precies mankeerde.

Tenminste, zijn geliefde Evi speelt op de officiële fanpagina van Van den Bergh niet volledig open kaart. Ze schrijft dat 'enige uitleg nog zal volgen wanneer dat effectief aan de orde is.' Maar er blijkt serieus wat aan de hand. "Dimitri doet dit niet zomaar", vindt Evi.

Ze claimt dat Van den Bergh dit al tien jaar niet gedaan heeft. "Maar wat nodig is, is nodig. En we weten ook, veantwoording is totaal niet nodig, maar hierover zal gecommuniceerd worden zodra dat past en nodig is."

'Giftige krantenartikelen'

Helemaal duidelijk wordt het dus nog niet, maar wel is klip en klaar dat het kamp Van den Bergh niet blij is met alle berichten die over de opgave van de darter. Evi haalt daarom ook nog uit naar de pers vanwege 'giftige krantenartikelen die uiteraard de internethelden weer wakker schudden.'

Zaterdag weer van de partij?

Wanneer Van den Bergh weer in actie komt, is nog even afwachten. Dinsdag ontbrak hij op Players Championship 14. Mogelijk maakt hij zaterdag in Duitsland zijn opwachting. Dan staat in münchen de Euro Tour op het programma.

