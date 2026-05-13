Michael van Gerwen liet dinsdag een onuitwisbare indruk achter met zijn zege tijdens Players Championship 15 én de benadering van het wereldrecord. Goede vriend Vincent van der Voort zag het met veel plezier aan, zegt hij in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Tjee, wat was dat goed."

Met een klinkende 7-0 zege op Martin Schindler in de halve finale liet Van Gerwen zijn pijlen weer eens spreken na maanden vol rumoer in zijn privéleven. Met 122.34 gemiddeld kwam hij tot anderhalf punt van het wereldrecord. In de finale versloeg hij ook nog Dirk van Duijvenbode voor zijn eerste rankingtitel van het jaar. "Hij heeft geweldig gespeeld, vanaf de laatste zestien kwam hij niet meer onder de 100 gemiddeld. Met als uitschieter die 122, geweldig. Dit zal voor hem zelf ook een heerlijk gevoel geven, dat het toch een keer zijn kant opvalt allemaal", analyseert Van der Voort.

Volgens de oud-profdarter komt de prestatie van Van Gerwen echt niet zomaar uit de lucht vallen. "We hebben de afgelopen weken best wel veel goede dingen gezien van hem, alleen bleven de resultaten uit omdat hij vaak ongelukkig verloor. Dit keer was het begin van de dag ook niet geweldig, maar werd het daarna steeds beter. Het is nu ook niet zo dat hij ineens niet meer kwetsbaar is. Maar alles viel zijn kant op. Dan zie je waar hij toe in staat is, dat is wel knap."

Over die veelbesproken halve finale tegen Schindler raakt Van der Voort niet uitgepraat. "Niet normaal. Mooi om te horen dat mensen dan zeggen dat dit eindelijk weer eens zijn niveau was. Dat is niet zijn standaard hè", lacht Van der Voort. "Tjee, wat was dat goed. Geweldig, ik heb echt genoten. Schindler was gewoon boos dat hij verloor, maar hier kon hij niks tegen doen. Daar loop je weleens tegenaan."

Ook de finale tegen Van Duijvenbode was uitstekend van de drievoudig wereldkampioen en nummer vier van de wereld. Van der Voort vond het ook mooi om te zien dat de tegenstander van MVG 'vocht voor wat hij waard was'. "Een lekker resultaat voor hem, zo'n finale. Daar was hij ook weer eens aan toe en dit kon hij heel goed gebruiken."

Na Kevin Doets en Wessel Nijman werd Van Gerwen de derde verschillende Nederlander op rij die een vloertoernooi won. "Dat is mooi, maar nu moeten we hopen dat we ook op de tv-toernooien weer wat te juichen hebben. Op Nijman staat echt geen maat."

