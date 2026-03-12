Michael van Gerwen is een bijzonder cadeau rijker. De Nederlandse topdarter werd bij aankomst op Schiphol verrast door kunstenaar Joseph Klibansky. "Welkom bij de familie", reageert de beeldjesmaker.

Van Gerwen kende een bewogen start van 2026. De Nederlander won een World Series-toernooi in Bahrein en bereikte nog de finale in Saoedi-Arabië. Toch was het resultaat op het eerste gerankte televisietoernooi teleurstellend; in de eerste ronde van de Winmau World Masters werd hij al uitgeschakeld. Achteraf bleek dat MvG een 'mokerslag' in zijn privéleven voor de kiezen had gekregen vlak daarvoor.

Van Gerwen revancheerde zich bij de start van de Premier League Darts, door gelijk de eerste speelavond van de prestigieuze competitie te winnen. Ook op de vloer was hij aan de betere hand. Maar midden februari werd de Nederlander flink ziek, waardoor hij meerdere toernooien moest laten schieten. Sinds zijn terugkeer is de darter nog niet helemaal de oude.

Michael van Gerwen ontvangt cadeau

Op de UK Open afgelopen weekeinde strandde hij in de zesde ronde, tegen de ontketende James Wade (10-3 verlies). Daarvoor toonde Van Gerwen tekenen van verbetering. Hij kan al snel revanche nemen, want donderdagavond doet de Premier League het Engelse Nottingham aan. Mighty Mike treft daar koploper Jonny Clayton.

Van Gerwen reisde via Schiphol naar Engeland. Eenmaal aangekomen op het Amsterdamse vliegveld stond hem een aangename verrassing te wachten. "Prachtig cadeau bij het VIP Centre", schreef de Nederlandse topdarter. Het ging om het beeldje The Thinker van de Nederlandse kunstenaar Joseph Klibansky, een goede vriend van onder anderen Rico Verhoeven en Jake Paul. "Welkom bij de familie", reageerde Klibansky onder de post van Van Gerwen op Instagram.

Geld binnen harken

Van Gerwen zal na de Premier League in Nottingham snel weer doorvliegen naar Duitsland. In Göttingen vindt namelijk het tweede Euro Tour-toernooi van dit jaar plaats, de European Darts Trophy. Voor de Nederlander is het zaak om veel prijzengeld te verdienen, anders valt hij snel weg op de wereldranglijst.

"Iedereen gaat Van Gerwen in z'n nek hijgen dit jaar, dat komt niet als een verrassing", sprak zijn vriend en oud-prof Vincent van der Voort eerder deze week al in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Zonder goede prestaties staat Van Gerwen mogelijk in 2027 niet meer in de top-16 van de wereld. "Hij moet dus nu zoveel gaan presteren, dat hij daar uit klimt. Zo ver is het op dit moment. Met vlagen zien we een goede Van Gerwen en z'n worp hebben we ook steeds beter op de rit."

