Topdarter Michael van Gerwen kon ook in de tweede major van het jaar niet voldoen aan zijn doelstellingen om zoveel mogelijk prijzengeld te pakken om zijn ranking dit jaar te beschermen. De Nederlander won weliswaar twee wedstrijden op de UK Open, maar vloog er daarna kansloos uit tegen James Wade. Vincent van der Voort, goede vriend van Van Gerwen en zelf oud-prof, stipt aan wat er nu belangrijk is voor de nummer vier van de wereld.

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door zag Van der Voort nog veel te veel afzwaaiers bij Van Gerwen gedurende de UK Open, waarin hij in de zesde ronde strandde tegen Wade en pakte hij 'maar' 12.500 pond voor de ranglijst. Daar schoot de Vlijmenaar (36) eigenlijk weer te weinig mee op. "Iedereen gaat Van Gerwen in z'n nek hijgen dit jaar, dat komt niet als een verrassing."

'Zo ver is het op dit moment'

Als Van Gerwen op de grote toernooien het laat afweten dit jaar, begint hij 2027 buiten de top-16 van de wereld. "Hij moet dus nu zoveel gaan presteren, dat hij daar uit klimt. Zo ver is het op dit moment. Met vlagen zien we een goede Van Gerwen en z'n worp hebben we ook steeds beter op de rit. Hij is ook helemaal beter (na gezondheidsklachten vorige maand, red.), maar nog wel wisselvallig."

'Nu moeten we echt hopen'

En dat is precies waar volgens Van der Voort een einde aan moet komen. "Nu moeten we echt hopen dat hij een maandje of drie/vier niks tegenkomt. Geen gezeik of dingen met z'n lijf. Dat hij echt kan werken aan zijn vorm en elke week kan spelen. Het is nu heel goed en dan weer heel matig. Die afzwaaiers die hij nu weleens heeft, mogen hem niet gebeuren. Dat soort dingen moeten er uit. Hij mist ook nog te veel kansen."

'Dat heeft hij nu echt nodig'

Van Gerwen was 2026 goed begonnen, maar liep dus toch tegen een flinke hobbel aan. "Hij moet week in week uit tegen de toppers spelen. Hij was lekker bezig, maar moest toen ineens weer toernooien afzeggen en dan word je weer teruggeworpen. Hij heeft die opbouw naar de World Matchplay (18-26 juli, red.) nu echt nodig."

Beluister Darts Draait Door

