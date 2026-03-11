Michael van Gerwen sukkelt al een tijdje met zijn vorm. De Nederlander kan al twee jaar amper potten breken op grote toernooien. Voor de topdarter is het dan ook zaak om prijzengeld bij elkaar te gaan rapen, anders zakt hij ver weg op de wereldranglijst. En dan is het de vraag hoe lang hij nog doorgaat.

Op de UK Open strandde Van Gerwen in de zesde ronde tegen een ontketende James Wade (10-3 verlies). Ook op de World Masters was het vroeg einde verhaal. Goede vriend en ex-prof Vincent van der Voort sprak in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door al zijn zorgen uit over de situatie. "Iedereen gaat Van Gerwen in z'n nek hijgen dit jaar, dat komt niet als een verrassing", stelde Van der Voort.

Scoort Van Gerwen niet op de rankingtoernooien, dan begint hij mogelijk in 2027 buiten de top-16 van de wereld. Dat betekent dat hij ook aan veel meer kwalificatietoernooien mee moet doen, voor bijvoorbeeld de Euro Tours. "Zo ver is het op dit moment. Met vlagen zien we een goede Van Gerwen en z'n worp hebben we ook steeds beter op de rit. Hij is ook helemaal beter (na gezondheidsklachten vorige maand, red.), maar nog wel wisselvallig", aldus Van der Voort.

Vrije val dreigt voor Van Gerwen

Maar niet alleen in deze podcast zijn er twijfels over de toekomst Van Gerwen. Dat werd ook in Game On besproken, met de Duitse analist Elmar Paulke en ex-prof Florian Hempel. "Wat doet Van Gerwen als hij nummer 24 van de wereld is? Ik kan me nauwelijks voorstellen dat hij als nummer 24 nog op het circuit rondzwerft", trapt Paulke af.

Hempel mist de intensiteit in Van Gerwens spel. "Er is niet veel meer over van die 'Man in het Groen', die niet eens meer in het groen speelt – wat overigens even wennen was voor mij", aldus de Duitser, die dit jaar een pauze inlaste. Naar eigen zeggen begon de liefde voor darts bij Hempel door Van Gerwens dominantie in 2017.

"Hij bracht een compleet andere sfeer naar het podium", vertelt hij over de uitbarstingen van Van Gerwen. "Dat was het begin van een nieuw tijdperk. Tegenwoordig zien we nog meer jonge talenten, nog meer emotie, nog meer interactie met de fans. We hebben Van Gerwen echt veel te danken."

Privéproblemen

Volgens Hempel is Van Gerwens dominantie afgenomen door de honger naar prijzen, in combinatie met persoonlijk leed van zijn scheiding met ex-vrouw Daphne en zijn zieke vader. Ook kampte de Nederlander in het verleden met fysieke problemen.