Michael van Gerwen krijgt belangrijke tips mee voor Premier League in Rotterdam: 'Anders wordt het een zooitje'

Michael van Gerwen neemt het donderdag bij de Premier League in Rotterdam op tegen Stephen Bunting in de eerste ronde. Een gunstige loting, oordeelt Damian Vlottes in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Maar daar gaat oud-profdarter Vincent van der Voort niet in mee.

"Ik denk dat het voor Van Gerwen wel lekker is dat hij tegen ‘aangeschoten wild’ Stephen Bunting mag spelen", zegt presentator Vlottes in de nieuwste aflevering van de podcast. Van der Voort reageert: "Ja… aangeschoten wild. Ik denk dat hij er anders staat dan een paar weken geleden, Bunting."

Bunting heeft namelijk pas geleden een Premier League-avond gewonnen en schreef vervolgens ook een Euro Tour op zijn naam. En Van Gerwen verkeert de laatste maanden zelf ook niet in goede vorm. Van der Voort: "Ik denk dat het op dit moment niet uitmaakt tegen wie Michael speelt. Het is eerst taak voor hemzelf dat-ie een acceptabel niveau gooit."

Tips voor Van Gerwen

Vlottes merkt daarbij op dat er ook serieus werk aan de winkel is voor de Nederlandse topdarter. Mighty Mike staat namelijk nét buiten de vier play-offplekken. Van der Voort heeft wat tips voor zijn goede vriend om het roer om te gooien.

"Het enige wat ik hem mee kan geven, is: probeer zo soepel mogelijk te spelen. Er komt gewoon te veel spanning op dat lijf te staan en hou je de pijl te lang vast, dan trek je hem eronder. En dan wordt het één zooitje. Laat hem maar gewoon bij zichzelf blijven, voordat je gaat denken aan 'dit is een goede loting'."

Spelletje spelen

Of Van Gerwen überhaupt weet tegen wie hij moet gooien is nog maar de vraag, grapt Vlottes. Daarmee haalt hij een eerdere anekdote uit de podcast aan, waarin de presentator vertelde over een situatie waarin De Groene Sloopkogel in een interview duidelijk maakte dat hij niet eens wist tegen wie hij moest gooien. Vlottes had toen wel het idee dat hij in de maling werd genomen door de darter, maar Van der Voort twijfelt daarover. Lees hieronder meer.

