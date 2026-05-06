Het Belgische darts zit in het slop nu majorwinnaars Mike De Decker en Dimitri van den Bergh uit vorm zijn. Maar er gloort ook hoop aan de horizon, want Kim Huybrechts klimt sneller dan verwacht weer op uit het dal. In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door is hij te gast en vertelt hij hoe hij het voor elkaar krijgt om in vier maanden tijd alles om te draaien.

In december 2025 verloor hij de allereerste wedstrijd van het WK darts van de Duitse amateur Arno Merk. Vervolgens werd er gevreesd voor de carrière van de veertigjarige darter. Zijn tourkaart komt eind 2026 in gevaar en dus is het erop of eronder dit jaar. Tot nu toe lijkt het eerder erop dan eronder, gezien zijn steeds beter wordende resultaten. "Het gaat inderdaad heel goed nu, ik zit in een opwaartse en leukere fase", zegt Huybrechts in Darts Draait Door.

"Dat was ook wel nodig en qua timing kon het niet beter. Ik heb twee/drie jaar in een neerwaartse spiraal gezeten, echt dat negatieve. Het was nooit leuk, positief of goed." Huybrechts is van management veranderd en onthult dat hij de samenwerking is aangegaan met Eric Clarys, jarenlang de beste Belgische darter ter wereld en winnaar van de Winmau World Masters. Met de inmiddels 57-jarige ex-prof aan zijn zijde heeft Huybrechts het licht gezien.

'Ik merk het nu al'

"Hij (Clarys, red.) praat heel veel op me in. We trainen samen en we hebben samen mijn zwakke punten aangepakt die hij zag. We doen bijvoorbeeld heel veel finishwerk en nu zijn we hard bezig met het mentale aspect. Er wordt veel geïnvesteerd in de randzaken. Ik ga bijvoorbeeld met een diëtiste aan de slag en ik ga meer de sportschool opzoeken. Ik merk het nu al wel echt. Ik zat voorheen nooit lang in toernooien en stond er dus ook niet bij stil hoe belangrijk de fysieke gesteldheid is. Nu ik langer in toernooien zit, merk ik dat ik mentaal moe word."

Die samenwerking met de voormalig topdarter werpt z'n vruchten nu al af. "We gaan dieper in op wat er misgaat en waarom. Ons eerste doel was om zo snel mogelijk mijn tourkaart veilig te stellen. En nu, drie maanden later, heb je ineens een hele andere gedachtegang. Het is nog altijd het hoofddoel, maar nu heb ik ook andere doelen gekregen waar we niet over na hadden gedacht. In drie maanden tijd is plaatsing voor de World Matchplay en World Grand Prix ineens dichtbij."

2026 onverwachts beter jaar

Huybrechts is momenteel de nummer 57 van de wereld, maar op de jaarranking van 2026 doet hij het veel beter. Hij geraakte op de Euro Tour in zijn eigen land tot de laatste zestien en boekt ook op de vloertoernooien van de PDC geregeld redelijke resultaten. Daardoor komen de majors van dit jaar ineens toch weer in beeld en lijkt hij zich steeds minder zorgen te hoeven maken om zijn tourkaart.

Ex-prof Vincent van der Voort vindt het maar wat knap wat Huybrechts in een paar maanden tijd heeft bewerkstelligd. "Voor hem was die nederlaag op het WK een eye-opener dat er echt wat moest veranderen, anders was hij zijn tourkaart kwijt. Maar dan is het tussen dat beseffen, het doen én het laten lukken heel moeilijk en dus knap als het lukt. Als je eenmaal in het negatieve zit, dan is het doorbreken heel moeilijk. Mensen onderschatten hoe moelijk dat is. Heel knap dat het hem lukt."

'Nog tien tot vijftien jaar door'

De veertigjarige Huybrechts is ook nog lang niet van plan om te stoppen, ook niet als hij toch zijn tourkaart verliest. "57ste is niet de plek waar ik hoor te staan, maar de weg naar boven is ingezet. Ik wil nog wel tien of vijftien jaar door. Ik zal wel moeten ook, want ik kan niks anders", sluit hij af met een knipoog.

Beluister Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door is Kim Huybrechts te gast. De Belgische topdarter lijkt zijn carrière in drie maanden tijd helemaal om te hebben gedraaid. Van uitgeschakeld worden in de allereerste wedstrijd van het WK naar nu weer op weg naar boven. Samen met ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes bespreekt hij de ins en outs van de dartswereld. Beluister 'm hieronder of check in via YouTube, Spotify en Apple Podcasts.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover