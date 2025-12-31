Zo won Gian van Veen nog nooit een wedstrijd op het WK en nu staat de 23-jarige topdarter in de kwartfinale. Deze mooie prestatie is volgens oud-topdarter Vincent van der Voort de kers op de taart om deelname aan de Premier League veilig te stellen. "Als hij er niet bij zit, zou dat onterecht zijn."

Wat een Nederlands feestje had moeten worden dinsdagavond op het WK darts, liep toch een beetje in de soep. Door het verlies van Michael van Gerwen en Kevin Doets was Van Veen de enige die de Nederlandse eer hoog hield in Ally Pally. De recente winnaar van het EK won met gemak met 4-1 in sets van de Engelsman Charlie Manby in de vierde ronde. "Het zag er goed uit", zo concludeert Van der Voort in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

'Premier League is binnen'

Nu staat Van Veen dus als enige Nederlander in de kwartfinale van het WK. Door deze mooie prestatie stijgt hij ook naar de vijfde plek op de wereldranglijst en hijgt hij in de nek van Van Gerwen. Door zijn kwartfinaleplek op het WK, nieuwe top vijf-ranking en EK-titel kan een debuut op de felbegeerde Premier League Van Veen niet ontgaan, zo verklaart Van der Voort. "Premier League is binnen. Daar kunnen we een vinkje achter zetten." Er is dan ook geen enkele twijfel bij de recent gestopte oud-topdarter. "Als hij er niet bij zit, zou dat onterecht zijn. Die zit er bij, dat kan niet anders."

Volgens Van der Voort beschikt Van Veen over het totaalpakket om te mogen deelnemen aan de Premier League, een competitie waar acht topdarters, uitgekozen door de PDC, het twintig weken tegenover elkaar opnemen. "Hij gooit veel 180’ers, reageert naar het publiek en hij doet goede interviews." Zelf onthulde Van Veen tijdens de wedstrijd niet bezig te zijn met een eventuele Premier League-deelname. Na afloop tijdens de persconferentie vertelde hij er wel voor en na de wedstrijd over na te hebben gedacht.

Zware opgave

Voordat hij zich hoogstwaarschijnlijk mag opmaken voor de Premier League, wacht eerst de kwartfinale op het WK. Hierin treft Van Veen Luke Humphries. De laatste vier ontmoetingen, waaronder drie op tv, won de Nederlander. "Humphries is er dus ook niet op gerust", besluit Van der Voort.

Sportnieuws.nl zit bovenop het WK darts. Volg alles over het toernooi in Alexandra Palace via onze dartspagina. Tijdens de editie van 2026 wordt gespeeld om het hoogste prijzengeld ooit. Ex-profdarter Vincent van der Voort laat elke dag zijn licht schijnen op het WK darts in Sportnieuws.nl Darts Draait Door. Check ook alle uitslagen en bijzonderheden.

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door