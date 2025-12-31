Het WK-avontuur voor Michael van Gerwen zit erop. De 36-jarige darter uit Vlijmen verloor in de vierde ronde met 4-1 in sets van Gary Anderson. Door zijn relatief vroege uitschakeling op het WK is volgend jaar uiterst belangrijk voor Van Gerwen. Daarom gaat hij ook terug naar de tekentafel, zo onthult Vincent van der Voort. "Volgende week gaan we om de tafel zitten."

Voor het eerst in tien jaar ziet het publiek in Ally Pally Van Gerwen niet terugkomen na de jaarwisseling. In de vierde ronde speelde hij niet slecht tegen de Flying Scotsman, maar liet hij het op de belangrijke momenten afweten, ziet ook Van der Voort in de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Op de belangrijke momenten gaf hij niet thuis. Kwalitatief een goede wedstrijd. Maar als je kijkt naar de details waren er te veel beurten zonder triples."

'Magertjes allemaal'

Hierdoor kon Anderson met gemak de wedstrijd met 4-1 winnen. "Een Michael in topvorm gebeurt dat niet. Dat ligt aan zijn gebrek aan wedstrijdritme en vorm", aldus de oud-topdarter die recent zijn pensioen aankondigde. Van der Voort ziet na de 'vroege' uitschakeling een zware klus voor zijn kameraad. "Er komt nu wel een heel zwaar jaar voor hem aan. Hij moet laten zien hoe graag hij weer naar de top wil."

Over het afgelopen jaar staat Van Gerwen dan ook 21e op de ranking. Hij moet dus in het nieuwe jaar veel prijzengeld verdedigen. Hij staat immers nu nog op plek drie, maar Jonny Clayton en Gian van Veen kunnen hem dit WK al voorbij. "Het is wel heel magertjes allemaal. Je verwacht meer van de nummer drie van de wereld, zo speelt hij niet", concludeert Van der Voort.

Terug naar de tekentafel

Hij heeft dan ook kort na zijn verlies met Van Gerwen gebeld. "Hij is doodziek. Maar hij is wel een winnaar pur sang", onthult Van der Voort, die ook binnenkort naar te tekentafel gaat met Mighty Mike. " Volgende week gaan we om de tafel zitten. Ik hoop dat ik dan iemand getergd tegenover me heb zitten. Ik hoop dat hij zegt: We gaan er alles aan doen."

Want op dit moment verschillen Van der Voort en Van Gerwen nog van visie, zo verklaart de podcasthost. "We zitten niet op een lijn hoe we daar (terug naar de top, red) moeten komen. Maar dan gaan we elkaars visies horen. Ik ben daar heel benieuwd naar. De grote vraag is: Wil hij zelf nog."

Van der Voort zegt dat het de loopbaan is van Van Gerwen en dat hij er slechts ter ondersteuning is. "Ik kan alleen aangeven waaraan hij moet denken." Toch ziet hij nog een taak voor hem weggelegd. "Hij kan zo buiten de top zestien donderen. Ik moet hem daar wel van bewust maken met cijfers", zo sluit Van der Voort af.

