Gian van Veen heeft weer een prima partij afgeleverd bij het WK darts 2026 en mag begin 2026 opdraven in de kwartfinale. Dinsdag versloeg hij Charlie Manby met 4-1 in sets.

Met een gemiddelde van 98,5 en finishpercentage van 48 procent mag de Gelderse topdarter terugkijken op een solide optreden. Hij kwam tegen de jonge Engelsman (20) nooit echt in de problemen.

'Goed genoeg'

"Het ging goed, goed genoeg in elk geval", zei The Giant bij Viaplay. "Ik probeer mezelf niet te veel te vergelijken met de partij tegen Alan Soutar."

Daarmee verwijst hij naar de tweede ronde, toen hij de Schotse darter verpulverde en een gemiddelde van 108 scoorde. Momenteel is dat het hoogste gemiddelde van dit WK darts.

Bonus

"Ik zat onder dat niveau, maar ik heb het goed genoeg gedaan", meent Van Veen. "Ik dacht niet aan de Premier League Darts. Wel aan dit WK, daar ben ik tenslotte hier voor." Vermoedelijk heeft hij nu genoeg laten zien om te worden uitgekozen voor het rondreizende toernooi Premier League Darts, dat in 2026 van start gaat.

Het was te wisselvallig in deze vierde ronde, meent hij. "Ik gooide of 180 of 60 naar mijn gevoel, daar ben ik niet tevreden over. Bij een voorsprong met 3-1 liep ik wel vol vertrouwen het podium af. Nu ben ik de nummer 5 van de wereld. Dat is een mooie bonus na dit toernooi. Maar ik zit nog in dit WK en daar ga ik me op focussen."

