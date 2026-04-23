Topdarter Gian van Veen blaast donderdag 24 kaarsjes uit, de Nederlander viert zijn verjaardag. 's Avonds kwam 'The Giant' in actie in de Premier League Darts in Liverpool, waar een zege broodnodig was. Die kwam er voor de jarige Van Veen, die een ingrijpend besluit nam voor de wedstrijd.

Van Veen had de zware opdracht om Price te verslaan. De Welshman maakt een stabiel seizoen door en won afgelopen zondag nog een Euro Tour-toernooi in Sindelfingen. Daardoor kon de kwakkelende Nederlander zijn borst maken. Opvallend was dat Van Veen een nieuw setje pijlen mee het podium had opgenomen, met andere grip op de barrel.

Dat wierp direct zijn vruchten af. Van Veen brak The Iceman in 15 pijlen. Hij verzilverde die break voorsprong niet. In zijn eigen leg kreeg de Nederlander één kansje op tops, alleen die gooide hij er net onder. Door een zeldzaam slippertje van Price kreeg Van Veen direct daarna drie pijlen om orde op zaken te stellen. Met zijn laatste dart wierp hij dubbel-4.

Het leek de avond te worden van de breaks. Want ook de legs erna gingen naar de tegenstander. Bij 3-2 verzilverde Van Veen eindelijk een break. Opnieuw was het met zijn laatste pijl op de dubbel raak, terwijl Price ook op een finish stond. Een belangrijk moment voor de 24-jarige Nederlander. Die zag vervolgens dat zijn tegenstander twee kansen miste om langszij te komen. Dat cadeautje pakte de jarige Van Veen uit. Bij zijn tweede matchdart klaarde hij de klus.

Belangrijke overwinning

Van Veen begon de Premier League met vier finales op rij. Die sloot hij telkens verliezend af. In maart moest hij verstek laten gaan aan de speelavond in Dublin. Van Veen kampte met nierstenen die moesten worden verwijderd. Na de operatie werd de vorm minder en zakte de Nederlander weg op de ranglijst. Hij verloor drie van de vier kwartfinales, waaronder vorige week in Rotterdam.

De zege tegen Price kan hij in de jacht op de play-offs goed gebruiken. Virtueel staat Van Veen nu vijfde, op twee punten van nummer 4 Michael van Gerwen. De beste vier plaatsen zich voor de eindstrijd. Na vanavond zijn er nog vier speelavonden.