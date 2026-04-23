Na de enorme deceptie in Rotterdam Ahoy staan Michael van Gerwen en Gian van Veen op en onder het laatste plekje voor de finale-avond in mei. De Nederlandse topdarters moeten aan de bak om zich te mogen melden in de O2 Arena in Londen, met donderdag avond 12 in Liverpool. Dit is de stand in de Premier League Darts.
Van Gerwen en Van Veen begonnen allebei sterk aan de Premier League, maar kregen daarna ook te kampen met fysieke problemen waardoor ze beiden zelfs één avond over moesten slaan. Desondanks zijn ze na elf van de zestien reguliere speelrondes nog altijd in de race voor een plek bij de beste vier.
Van Gerwen begon als nummer vier aan de avond in Rotterdam, maar verloor van Jonny Clayton, die alweer voor de vierde keer een speelronde wist te winnen. De schade voor de drievoudig wereldkampioen viel uiteindelijk meer doordat de spelers onder hem ook niet veel punten wisten te pakken. Luke Humphries is nu zijn naast uitdager, want hij passeerde Gian van Veen door hun onderlinge duel te winnen in Ahoy.
Speelronde 12, Liverpool
Gian van Veen speelt donderdag op zijn 24ste verjaardag in Liverpool tegen Welshman Gerwyn Price. The Iceman is hard op weg om het derde plekje in de play-offs in te pikken. Als Van Veen weer verliest, wordt de achterstand een stukje meer onoverbrugbaar, zeker in de vorm waarin hij verkeert. Volgens Vincent van der Voort is de wedstrijd van Michael van Gerwen tegen Josh Rock in Liverpool 'een moetje'.
Kwartfinales
Gian van Veen - Gerwyn Price
Stephen Bunting - Jonny Clayton
Josh Rock - Michael van Gerwen
Luke Humphries - Luke Littler
Halve finales
Van Veen/Price - Bunting/Clayton
Rock/Van Gerwen - Humphries/Littler
Finale
Stand na speelavond 11
Jonny Clayton - 29
Luke Littler - 24
Gerwyn Price - 19
Michael van Gerwen - 16
Luke Humphries - 13
Gian van Veen - 12
Stephen Bunting - 11
Josh Rock - 8
Puntentelling
De darters krijgen twee punten voor een plek in de halve finale, drie punten voor een finaleplaats en vijf punten voor de winst. Bij een gelijke stand in punten geeft het aantal avondzeges de doorslag. Na zestien speelavonden gaat de top 4 van de ranglijst naar de halve finales in de O2 Arena te Londen. Daar speelt de nummer 1 tegen de nummer 4 en de nummer 2 tegen de nummer 3. De winnaars spelen daarna de finale tegen elkaar.
Speelronde 11, Rotterdam
Kwartfinales
Luke Littler - Gerwyn Price 6-3
Gian van Veen - Luke Humphries 2-6
Michael van Gerwen - Jonny Clayton 2-6
Josh Rock - Stephen Bunting 6-1
Halve finales
Luke Littler - Luke Humphries 6-5
Jonny Clayton - Josh Rock 6-5
Finale
Luke Littler - Jonny Clayton 4-6
Speelronde 10, Brighton
Kwartfinales
Luke Humphries - Jonny Clayton 5-6
Gerwyn Price - Josh Rock 3-6
Luke Littler - Stephen Bunting 4-6
Michael van Gerwen - Gian van Veen 6-4
Halve finales
Jonny Clayton - Josh Rock 6-4
Stephen Bunting - Michael van Gerwen 5-6
Finale
Jonny Clayton - Michael van Gerwen 6-5
Speelronde 9, Manchester
Kwartfinales
Michael van Gerwen - Stephen Bunting 3-6
Gerwyn Price - Luke Humphries 6-2
Gian van Veen - Luke Littler 6-5
Jonny Clayton - Josh Rock 4-6
Halve finales
Stephen Bunting - Gerwyn Price 2-6
Gian van Veen - Josh Rock 6-3
Finale
Gerwyn Price - Gian van Veen 6-2
Speelronde 8, Berlijn
Kwartfinales
Jonny Clayton - Josh Rock 3-6
Luke Humphries - Michael van Gerwen 3-6
Luke Littler - Stephen Bunting 6-3
Gerwyn Price - Gian van Veen 6-1
Halve finales
Josh Rock - Michael van Gerwen 3-6
Luke Littler - Gerwyn Price 6-4
Finale
Michael van Gerwen - Luke Littler 4-6
Speelronde 7, Dublin
Kwartfinales
Michael van Gerwen - Gian van Veen walkover
Stephen Bunting - Luke Littler 3-6
Josh Rock - Gerwyn Price 0-6
Jonny Clayton - Luke Humphries 3-6
Halve finales
Michael van Gerwen - Luke Littler 5-6
Gerwyn Price - Luke Humphries 6-1
Finale
Luke Littler - Gerwyn Price 6-5
Speelronde 6, Nottingham
Kwartfinales
Josh Rock - Stephen Bunting 1-6
Jonny Clayton - Michael van Gerwen 6-3
Luke Humphries - Gian van Veen 6-4
Gerwyn Price - Luke Littler 5-6
Halve finales
Stephen Bunting - Jonny Clayton 3-6
Luke Humphries - Luke Littler 6-5
Finale
Jonny Clayton - Luke Humphries 6-1
Speelronde 5, Cardiff
Kwartfinales
Michael van Gerwen - Luke Humphries 1-6
Gian van Veen - Jonny Clayton 4-6
Gerwyn Price - Stephen Bunting 6-5
Luke Littler - Josh Rock 6-4
Halve finales
Luke Humphries - Jonny Clayton 4-6
Gerwyn Price - Luke Littler 3-6
Finale
Jonny Clayton - Luke Littler 4-6
Speelronde 4, Belfast
Kwartfinales
Luke Littler - Jonny Clayton 3-6
Stephen Bunting - Luke Humphries 6-4
Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6
Gian van Veen - Josh Rock 6-2
Halve finales
Jonny Clayton - Stephen Bunting 0-6
Gerwyn Price - Gian van Veen 5-6
Finale
Stephen Bunting - Gian van Veen 6-2
Speelronde 3, Glasgow
Kwartfinales
Stephen Bunting - Gian van Veen 3-6
Luke Humphries - Josh Rock 6-2
Luke Littler - Michael van Gerwen walkover
Jonny Clayton - Gerwyn Price 6-3
Halve finales
Gian van Veen - Luke Humphries 6-5
Luke Littler - Jonny Clayton 1-6
Finale
Gian van Veen - Jonny Clayton 2-6
Speelronde 2, Antwerpen
Kwartfinales
Luke Littler - Luke Humphries 6-5
Michael van Gerwen - Josh Rock 6-2
Jonny Clayton - Stephen Bunting 6-4
Gerwyn Price - Gian van Veen 6-5
Halve finales
Luke Littler - Michael van Gerwen 4-6
Jonny Clayton - Gerwyn Price 5-6
Finale
Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6
Speelronde 1, Newcastle
Kwartfinales
Jonny Clayton - Josh Rock 6-2
Luke Littler - Gian van Veen 4-6
Luke Humphries - Gerwyn Price 6-5
Stephen Bunting - Michael van Gerwen 2-6
Halve finales
Jonny Clayton - Gian van Veen 4-6
Luke Humphries - Michael van Gerwen 2-6
Finale
Gian van Veen - Michael van Gerwen 4-6