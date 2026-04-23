Na de enorme deceptie in Rotterdam Ahoy staan Michael van Gerwen en Gian van Veen op en onder het laatste plekje voor de finale-avond in mei. De Nederlandse topdarters moeten aan de bak om zich te mogen melden in de O2 Arena in Londen, met donderdag avond 12 in Liverpool. Dit is de stand in de Premier League Darts.

Van Gerwen en Van Veen begonnen allebei sterk aan de Premier League, maar kregen daarna ook te kampen met fysieke problemen waardoor ze beiden zelfs één avond over moesten slaan. Desondanks zijn ze na elf van de zestien reguliere speelrondes nog altijd in de race voor een plek bij de beste vier.

Van Gerwen begon als nummer vier aan de avond in Rotterdam, maar verloor van Jonny Clayton, die alweer voor de vierde keer een speelronde wist te winnen. De schade voor de drievoudig wereldkampioen viel uiteindelijk meer doordat de spelers onder hem ook niet veel punten wisten te pakken. Luke Humphries is nu zijn naast uitdager, want hij passeerde Gian van Veen door hun onderlinge duel te winnen in Ahoy.

Speelronde 12, Liverpool

Gian van Veen speelt donderdag op zijn 24ste verjaardag in Liverpool tegen Welshman Gerwyn Price. The Iceman is hard op weg om het derde plekje in de play-offs in te pikken. Als Van Veen weer verliest, wordt de achterstand een stukje meer onoverbrugbaar, zeker in de vorm waarin hij verkeert. Volgens Vincent van der Voort is de wedstrijd van Michael van Gerwen tegen Josh Rock in Liverpool 'een moetje'.

Kwartfinales



Gian van Veen - Gerwyn Price

Stephen Bunting - Jonny Clayton

Josh Rock - Michael van Gerwen

Luke Humphries - Luke Littler



Halve finales



Van Veen/Price - Bunting/Clayton

Rock/Van Gerwen - Humphries/Littler



Finale

Stand na speelavond 11

Jonny Clayton - 29 Luke Littler - 24 Gerwyn Price - 19 Michael van Gerwen - 16 Luke Humphries - 13 Gian van Veen - 12 Stephen Bunting - 11 Josh Rock - 8

Puntentelling

De darters krijgen twee punten voor een plek in de halve finale, drie punten voor een finaleplaats en vijf punten voor de winst. Bij een gelijke stand in punten geeft het aantal avondzeges de doorslag. Na zestien speelavonden gaat de top 4 van de ranglijst naar de halve finales in de O2 Arena te Londen. Daar speelt de nummer 1 tegen de nummer 4 en de nummer 2 tegen de nummer 3. De winnaars spelen daarna de finale tegen elkaar.

Speelronde 11, Rotterdam

Kwartfinales

Luke Littler - Gerwyn Price 6-3

Gian van Veen - Luke Humphries 2-6

Michael van Gerwen - Jonny Clayton 2-6

Josh Rock - Stephen Bunting 6-1



Halve finales

Luke Littler - Luke Humphries 6-5

Jonny Clayton - Josh Rock 6-5



Finale

Luke Littler - Jonny Clayton 4-6

Speelronde 10, Brighton

Kwartfinales

Luke Humphries - Jonny Clayton 5-6

Gerwyn Price - Josh Rock 3-6

Luke Littler - Stephen Bunting 4-6

Michael van Gerwen - Gian van Veen 6-4



Halve finales

Jonny Clayton - Josh Rock 6-4

Stephen Bunting - Michael van Gerwen 5-6



Finale

Jonny Clayton - Michael van Gerwen 6-5

Speelronde 9, Manchester

Kwartfinales

Michael van Gerwen - Stephen Bunting 3-6

Gerwyn Price - Luke Humphries 6-2

Gian van Veen - Luke Littler 6-5

Jonny Clayton - Josh Rock 4-6



Halve finales

Stephen Bunting - Gerwyn Price 2-6

Gian van Veen - Josh Rock 6-3



Finale

Gerwyn Price - Gian van Veen 6-2

Speelronde 8, Berlijn

Kwartfinales

Jonny Clayton - Josh Rock 3-6

Luke Humphries - Michael van Gerwen 3-6

Luke Littler - Stephen Bunting 6-3

Gerwyn Price - Gian van Veen 6-1



Halve finales

Josh Rock - Michael van Gerwen 3-6

Luke Littler - Gerwyn Price 6-4



Finale

Michael van Gerwen - Luke Littler 4-6

Speelronde 7, Dublin

Kwartfinales

Michael van Gerwen - Gian van Veen walkover

Stephen Bunting - Luke Littler 3-6

Josh Rock - Gerwyn Price 0-6

Jonny Clayton - Luke Humphries 3-6



Halve finales

Michael van Gerwen - Luke Littler 5-6

Gerwyn Price - Luke Humphries 6-1



Finale

Luke Littler - Gerwyn Price 6-5

Speelronde 6, Nottingham

Kwartfinales

Josh Rock - Stephen Bunting 1-6

Jonny Clayton - Michael van Gerwen 6-3

Luke Humphries - Gian van Veen 6-4

Gerwyn Price - Luke Littler 5-6



Halve finales

Stephen Bunting - Jonny Clayton 3-6

Luke Humphries - Luke Littler 6-5



Finale

Jonny Clayton - Luke Humphries 6-1

Speelronde 5, Cardiff

Kwartfinales

Michael van Gerwen - Luke Humphries 1-6

Gian van Veen - Jonny Clayton 4-6

Gerwyn Price - Stephen Bunting 6-5

Luke Littler - Josh Rock 6-4



Halve finales

Luke Humphries - Jonny Clayton 4-6

Gerwyn Price - Luke Littler 3-6



Finale

Jonny Clayton - Luke Littler 4-6

Speelronde 4, Belfast

Kwartfinales

Luke Littler - Jonny Clayton 3-6

Stephen Bunting - Luke Humphries 6-4

Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6

Gian van Veen - Josh Rock 6-2



Halve finales

Jonny Clayton - Stephen Bunting 0-6

Gerwyn Price - Gian van Veen 5-6



Finale

Stephen Bunting - Gian van Veen 6-2

Speelronde 3, Glasgow

Kwartfinales

Stephen Bunting - Gian van Veen 3-6

Luke Humphries - Josh Rock 6-2

Luke Littler - Michael van Gerwen walkover

Jonny Clayton - Gerwyn Price 6-3



Halve finales

Gian van Veen - Luke Humphries 6-5

Luke Littler - Jonny Clayton 1-6



Finale

Gian van Veen - Jonny Clayton 2-6

Speelronde 2, Antwerpen

Kwartfinales

Luke Littler - Luke Humphries 6-5

Michael van Gerwen - Josh Rock 6-2

Jonny Clayton - Stephen Bunting 6-4

Gerwyn Price - Gian van Veen 6-5



Halve finales

Luke Littler - Michael van Gerwen 4-6

Jonny Clayton - Gerwyn Price 5-6



Finale

Michael van Gerwen - Gerwyn Price 5-6

Speelronde 1, Newcastle