Michael van Gerwen en Michael Unterbuchner haalden afgelopen weekend de headlines op de Euro Tour in Sindelfingen. De Nederlandse topdarter brandde zijn Duitse tegenstander volledig af nadat hij een grapje had gemaakt over Van Gerwen. In de onderlinge wedstrijd versloeg Van Gerwen zijn voornaamgenoot en kwam hij met een spraakmakend interview. Vincent van der Voort kan er wel om lachen.

De stelling in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door is dat Unterbuchner nooit van Van Gerwen gaat winnen in zijn carrière. Van der Voort is het daarmee oneens. "Als hij zo speelt zoals afgelopen weekend (zijn slechtste Euro Tour-wedstrijd ooit, red.), dan verliest hij ook van Unterbuchner."

'Wie?'

Van Gerwen had na zijn zege op de Duitser gezegd dat Unterbuchner nooit van hem zou kunnen winnen, zelfs niet als hij zijn 'B- of C-spel' zou spelen tegen hem. Een paar uur voor hun wedstrijd kreeg hij de uitspraken van Unterbuchner te horen, die grappend reageerde met 'wie?' toen hem gezegd werd dat hij tegen Van Gerwen moest in de volgende ronde.

"Achter de schermen werd er grappend aan Van Gerwen gevraagd of hij zich niet even voor moest stellen aan hem. Dan weet je met hem: dan krijg je 'm terug. Alleen ging hij er wel met gestrekt been in. Mensen moeten Van Gerwen inmiddels ook wel een beetje kennen. Het is niet echt zwaar beledigen, meer geinen en dat hij even wat terug wil zeggen. Maar daarin maat houden is lastig voor hem", grinnikt Van der Voort.

'Draait er te ver in door'

"Hij had ook één opmerking kunnen maken en dan was het klaar geweest. Dit was wel een hele lange riedel. Dan draait-ie er effe te ver in door. Maar dat hoort ook een beetje bij hem, iedereen weet dat ook. Daar staat hij om bekend, dat hij iedereen een veeg uit de pan geeft. Mensen kunnen daar wat van vinden, maar hij krijgt die opmerkingen zelf ook en vindt dat prima."

'Niet lullig bedoeld'

Presentator Damian Vlottes vindt het echter wel jammer dat Van Gerwen dit soort sneren uitdeelt aan - met alle respect - spelers als Unterbuchner en vorig jaar Pero Ljubic. "Vroeger zette hij grote spelers als Phil Taylor op hun plek", herinnert hij zich nog. "Met alle respect", antwoordt Van der Voort, "het is niet lullig bedoeld, maar hij speelt niet zo vaak meer tegen de grote spelers. Hij komt niet ver genoeg in toernooien. Dan valt er ook weinig over hen te praten."

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door bespreken ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de stand van zaken in de sport. Zo wordt er dit keer teruggeblikt op de Premier League Darts in Rotterdam Ahoy en komt de Euro Tour in Sindelfingen uitgebreid voorbij. Beluister de aflevering hieronder of check in via kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.