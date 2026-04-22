Drie overwinningen in dertien wedstrijden; dat is de matige opbrengst van topdarter Gian van Veen de afgelopen weken. Niet zo gek ook, gezien zijn recente operatie en herstel van nierstenen. Maar volgens ex-profdarter Vincent van der Voort heeft Van Veen daarin wel een fout gemaakt en is hij daardoor nu onherkenbaar.

Er zit een wereld van verschil tussen de Van Veen van een half jaar geleden en nu. En dat terwijl hij in de top van zijn dartscarrière zit. De aanval van nierstenen in maart, de opname in het ziekenhuis, de operatie en het moeizame herstel zorgen er echter voor dat Van Veen er maar slapjes bijloopt. "Je mist dat sprankelende bij hem", ziet Van der Voort in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door.

'Dat zie je ook aan hem'

"Vorig jaar liep hij sneller in de rondte en maakte hij meer gein enzo. Ik merk wel dat hij een beetje is aangedaan", zag Van der Voort achter de schermen tijdens de Premier League Darts en op de Euro Tour. "Hij speelde weer geen goede wedstrijd en zijn pijlen staan momenteel ook niet lekker. Als je dat als speler hebt, is dat heel naar. Je bent geneigd om anders te gaan gooien om het weer goed te krijgen. Dat krijg je niet 1, 2, 3 terug en dat gaat vreten aan je. Dat zie je ook aan hem."

'Ik denk dat hij een fout heeft gemaakt'

Het is volgens Van der Voort 'te vroeg' om echt zorgen te maken voor Van Veen, die nog altijd pas 23 jaar oud is. "Die operatie moeten we ook niet vergeten. Hij zegt geen last te hebben meer, maar dat had ik ook niet toen mijn blindedarm eruit was gehaald. Maar om weer te spelen zoals voorheen, dat is wel even wat anders. Ik denk dat hij een fout gemaakt heeft door te snel weer naar Berlijn te gaan voor de Premier League Darts. Hij zei dat hij drie dagen ervoor nog helemaal op was na tien minuten."

Die fout kost Van Veen nu al weken de kop. Hij is geen schim meer van zijn vrolijke en vrije zelf van voor de operatie, ziet Van der Voort. "Je ziet bij spelers waarbij het niet lekker gaat, dat de spanning ervan af spat. Je merkt dat hij niet los is en dat is ook wat je hem wil meegeven: hij moet zo los mogelijk gooien. Ik denk dat hij op dit moment een klein beetje verkrampt."

Verstandige jongen

Om weer vertrouwen te tanken zei Van Veen tegen Van der Voort al dat hij meer vloertoernooien gaat gooien. En dat is precies wat de nummer drie van de wereld typeert. "Hij is een verstandige jongen en loopt niet in zeven sloten tegelijk. Hij denkt heus wel na en doet geen gekke dingen. Maar het vreet aan je. Dan ga je piekeren en in bed liggen nadenken wat er anders moet. Het is best wel uitputtend om te vinden waar het aan ligt. Ik hoop dat hij het snel voor elkaar heeft."

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door bespreken ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de stand van zaken in de sport. Zo wordt er dit keer teruggeblikt op de Premier League Darts in Rotterdam Ahoy en komt de Euro Tour in Sindelfingen uitgebreid voorbij.