Gian van Veen heeft dan eindelijk de openingsronde van het WK darts overleefd. De Europees kampioen versloeg Cristo Reyes uit Spanje met 3-1 en beleefde in de slotset nog wat angstige momenten.

Van Veen had het met de Spaanse darter als eerste opponent niet helemaal getroffen. Reyes heeft weliswaar al jarenlang amper wat van zich laten horen, toch is de 38-jarige Spartan een gevaarlijke klant. Hij is de eerste Spaanse speler ooit die de derde ronde van het WK bereikte en maakte het Michael van Gerwen erg lastig bij het WK darts 2017.

The Giant

Van Veen, als tiende geplaatst in Alexandra Palace te Londen, maakte echter direct een statement door in de eerste leg Reyes te breken. Vervolgens hield hij zijn eigen legs om die eerste set te pakken met 3-1.

Bij zijn twee vorige deelnames aan het WK struikelde The Giant direct over Man-Lok Leung en Ricardo Pietreczko. In de uitstekende tweede set werd duidelijk dat de Gelderse topdarter scherp was gearriveerd in Londen. Met een 13-, 14- en 15-darter walste hij over Reyes heen. Alleen in de tweede leg, die Reyes zelf begon, kwam hij in de buurt van een eventuele finish.

Tops

In de derde set maakte Van Veen het moeilijk voor zichzelf door in de tweede leg drie pijlen op tops te missen. Reyes kwam op 0-2 en ook later waren er wat schoonheidsfoutjes bij Van Veen. Hij raakte te weinig trebles. De set ging in 3-1 naar Reyes.

En het werd bibberen voor The Giant, want de Spaanse speler kwam op 2-1 in legs in set vier en had zelfs een setpijl voor 2-2 in sets, maar wist dubbel 19 niet te vinden. Van Veen brak met een 15-darter en de zege kwam daarna mede door een 180 in de slotleg niet meer in gevaar.

'Dan ben je er vanaf'

"Je weet niet zo goed wat je van Reyes kan verwachten", zei Van Veen bij Viaplay. "Die 180 in de slotleg was heerlijk. Ik sta op 223 en dacht: nog zes pijlen en dan heb je hem. Die 180 gaf daarom zoveel voldoening. En de eerste matchdart was raak. Dan ben je er vanaf."

Zijn volgende tegenstander is Teemu Harju of Alan Soutar.

