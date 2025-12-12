Gian van Veen opent het WK darts tegen de Spanjaard Cristo Reyes. Geen verkeerde loting voor de Europees kampioen. Toch heeft Reyes in het verleden bewezen voor thrillers te kunnen zorgen op het podium in Alexandra Palace. Al lag dat niet aan hemzelf...

Reyes keert dit WK na een jarenlange afwezigheid terug. Tussen 2015 en 2020 was hij er ieder jaar bij. Met name zijn debuutjaar sprong eruit, en dan met name zijn partij in de eerste ronde tegen Wes Newton. Die wedstrijd kwam aan op een beslissende leg, waarin het nodige fout ging.

Scheids vergeet regels

Bij de winnende leg op 5-5 moesten Reyes en Newton op het podium bullen om te bepalen wie er mocht beginnen. "Maar de scheidsrechter had dat even niet in de gaten", herinnert Vincent van der Voort zich in een speciale aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Er was een beurt of twee gegooid en toen zei hij (scheidsrechter Paul Hinks, red.): 'Stop even jongens'."

Reyes begon nog wel op de bullseye, maar dat was volgens Hinks niet de bedoeling. Na een paar beurten kwam hij tot de conclusie - waarschijnlijk ingefluisterd - dat er tóch gebulld moest worden. "Dat is natuurlijk super klungelig. Knullig", noemt Van der Voort het. "Je weet ook meteen na zo'n wedstrijd, wat er ook gebeurt: een van de twee is doodziek."

Problemen met de taal

De op dat moment 27-jarige Reyes sprak echter geen woord Engels. Het bemoeilijkte de situatie op het podium. Vragend keek de Spanjaard naar zijn hoek wat er zich allemaal afspeelde in het Alexandra Palace. "Een vreemde situatie die we nog nooit hadden gezien. Het is dusdanig professioneel dat we dat niet meer zullen zien", aldus Van der Voort.

Overigens was het Newton die er het meeste last van had. De op dat moment gerespecteerde speler verloor, kon de Premier League Darts op zijn buik schrijven en raakte daarna in de vergetelheid. "Hij gooit nog steeds, maar heeft nooit meer dat niveau gehaald. Het is een moment in zijn carrière waar hij niet graag aan herinnerd wil worden."

